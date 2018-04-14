В девяти городах Подмосковья прошли акции по продвижению раздельного сбора мусора

Мероприятие прошло на площади перед спортивным комплексом «Лама». На брусчатке установили два шатра, в которых для детей проводили конкурсы и опыты. Они рисовали на асфальте мелками мир природы и учились заботиться о нем, разделяя мусор.

"Культуру раздельного сбора мусора надо прививать с самого рождения. Поэтому наше мероприятие больше рассчитано на детей. Мы раздаем листовки и еще планируем рассказать о раздельном сборе мусора в детских садах", — рассказала ТАСС организатор мероприятия и директор муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр молодежное содружество» Светлана Сотова.

Кураторами детей на празднике были персонажи серии фэнтези «Хранимиры», написанной писателем и психологом Еленой Журек . Книги рассказывают о фантазийных существах, отождествляющих разные природные стихии: воду, горы, лес и воздух, и противостоящих экологическим бедствиям.

Ростовые куклы Леда и Дубыня из «Хранимиров» помогали детям разобраться, как правильно распределять мусор по контейнерам для органических отходов и вторичного сырья. На площади установили два бака зеленого цвета для органики и один синий для перерабатываемых материалов. «После окончания акции баки останутся в городе, чтобы люди могли [учиться] правильно сортировать мусор», — добавила Сотова. По ее подсчетам, в мероприятии в Волоколамске приняли участие около 150 человек.

Акция в Серпухове

Акцию в Серпухове поддержала певица Сати Казанова . «В Европе это (раздельный сбор отходов — прим. ТАСС) является обязательным. И это настолько важно! Сегодня, когда я выносила мусор, у меня сердце обливалось [кровью], понимая, что он весь в одну кучу [складируется]. Как же он будет потом разлагаться, как с ним будут разбираться? — Не известно. Сегодня мы все — участники первого маленького шага», — сказала она со сцены.

В региональном минэкологии по итогам субботы рассказали, что в каждой из девяти локаций Подмосковья в акциях по раздельному сбору мусора приняли участие от 500 до 1000 человек. Мероприятия были ориентированы преимущественно для детей: они играли и учились правильно выбрасывать мусор. Ранее, в ноябре 2017 года, этот подход поддержал спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов , посещая Мытищи и обсуждая перспективы внедрения раздельного сбора отходов (РСО) в России . Он сказал, что «начинать всегда надо с детей, перевоспитывать стариков — занятие малоперспективное».

Московская область, как сообщалось ранее, повсеместно перейдет на раздельный сбор мусора с 1 января 2019 года. Система будет основана на принципе двух контейнеров: синий для вторичного сырья и серый для органических отходов. Содержимое синего контейнера будут отправлять на сортировочные станции и мусороперерабатывающие комплексы, что позволит к 2030 году более половины всего мусора Подмосковья возвращать в оборот в качестве вторичного сырья и снизить долю складируемого на полигонах отходов с 94% в 2017 году до 44% в 2030 году.

Чтобы обучить детей Московской области системе РСО, в школах в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 1 сентября 2018 года будут проходить уроки по раздельному сбору мусора.