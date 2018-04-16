Сирийский учитель назвал позором удары США по его институту

В разрушенном ракетным ударом НИИ преподавались естественные науки, в лабораториях стояло учебное оборудование.

Учитель Хаддур назвал «просто позором» то, что совершили США вместе с коалицией 14 апреля.

«Когда американцы нанесли удар по нашему зданию, я плакал. Потому что это место для меня как дом. А моя семья — внутри. Такое чувство, как будто рухнул мой дом. Все эти годы мы так много работали со студентами… Это так грустно… Так тяжело понять, зачем им это. Это позор, просто позор. Но я уверен, что мы отстроим каждый камень, который они разрушили», — сказал он.

По его словам, в разрушенном ракетным ударом НИИ преподавались естественные науки. В лабораториях стояло учебное оборудование.

«Никаких отравляющих веществ здесь не разрабатывалось, тут просто не было необходимой для этого аппаратуры», — подчеркнул Хаддур.