Сирийский учитель назвал позором удары США по его институту 

В разрушенном ракетным ударом НИИ преподавались естественные науки, в лабораториях стояло учебное оборудование.
Специальный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц побеседовал с сотрудником Научно-исследовательского института развития фармацевтической и химической промышленности Барзе в Дамаске, доктором Ярубом Хаддуром.
Учитель Хаддур назвал «просто позором» то, что совершили США вместе с коалицией 14 апреля.
«Когда американцы нанесли удар по нашему зданию, я плакал. Потому что это место для меня как дом. А моя семья — внутри. Такое чувство, как будто рухнул мой дом. Все эти годы мы так много работали со студентами… Это так грустно… Так тяжело понять, зачем им это. Это позор, просто позор. Но я уверен, что мы отстроим каждый камень, который они разрушили», — сказал он.
По его словам, в разрушенном ракетным ударом НИИ преподавались естественные науки. В лабораториях стояло учебное оборудование.
«Никаких отравляющих веществ здесь не разрабатывалось, тут просто не было необходимой для этого аппаратуры», — подчеркнул Хаддур.
Ранее спецкор «КП» снял на видео последствия авиаудара по НИИ Барзе в Сирии.