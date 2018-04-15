Израильский спутник заснял сирийский НИИ до и после удара союзников 

Израильский спутник заснял сирийский научно-исследовательский центр в Барзе до и после ракетного удара союзников во главе с США. В Пентагоне заявили, что в центре разрабатывают химоружие, и он стал одной из трех уничтоженных целей в ходе военной акции в ночь на субботу.
Израильская компания ImageSat, оператор спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки этого центра до и после ракетного удара. Редакции
NEWSru Israel
были переданы спутниковые фотографии, сделанные 16 августа 2013-го и 14 апреля 2018-го.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, отчитываясь о результатах массированного ракетного удара по целям в Сирии, назвал его «сирийским центром исследований, разработок, производства и испытаний химического и биологического оружия». На брифинге представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи
объявил, что благодаря атаке «химическая программа Сирии отброшена назад на годы». Нанесенные по объектам инфраструктуры удары были «точными, исчерпывающими и эффективными».
Судя по опубликованным фотографиям, все три здания комплекса НИЦ в Барзе уничтожены. Более точная оценка ущерба затруднительна. Сирийские власти не сообщают о погибших в результате этого удара и отрицают, что центр в Барзе использовался в последние годы для разработки неконвенционального оружия.
NEWSru Israel отмечает, что район Барзе полностью контролируется регулярной армией Сирии только с конца мая 2017 года. В 2014 году армия Асада частично утратила контроль над некоторыми кварталами в северо-восточном пригороде Дамаска. Исследовательский центр в Барзе всегда контролировался и охранялся сирийскими властями.
В ночь на субботу президент США Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция.