Израильский спутник заснял сирийский НИИ до и после удара союзников

Израильский спутник заснял сирийский научно-исследовательский центр в Барзе до и после ракетного удара союзников во главе с США . В Пентагоне заявили, что в центре разрабатывают химоружие, и он стал одной из трех уничтоженных целей в ходе военной акции в ночь на субботу.

Израильская компания ImageSat, оператор спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки этого центра до и после ракетного удара. Редакции

были переданы спутниковые фотографии, сделанные 16 августа 2013-го и 14 апреля 2018-го.

объявил, что благодаря атаке «химическая программа Сирии отброшена назад на годы». Нанесенные по объектам инфраструктуры удары были «точными, исчерпывающими и эффективными».

Судя по опубликованным фотографиям, все три здания комплекса НИЦ в Барзе уничтожены. Более точная оценка ущерба затруднительна. Сирийские власти не сообщают о погибших в результате этого удара и отрицают, что центр в Барзе использовался в последние годы для разработки неконвенционального оружия.

NEWSru Israel отмечает, что район Барзе полностью контролируется регулярной армией Сирии только с конца мая 2017 года. В 2014 году армия Асада частично утратила контроль над некоторыми кварталами в северо-восточном пригороде Дамаска . Исследовательский центр в Барзе всегда контролировался и охранялся сирийскими властями.