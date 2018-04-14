«Инвентарь раздали, всего хватило»: депутат Мособлдумы высоко оценили субботник в Люберцах 

Субботник в поселке Томилино в Люберцах проходит на достойном уровне, заявил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. Его слова передает РИАМО.
Сегодня, 14 апреля, в Томилине проходит субботник возле пруда. Инвентарь раздали, всего хватило. Субботник проходит на высоком уровне
— Дмитрий Дениско.
Он отметил, что участникам субботника предстоит большая работа. В частности, им нужно будет покрасить деревья и скамейки, а также собрать листву и очистить территорию от мусора, который будет незамедлительно вывезен. Всего во время субботника планируется привести в порядок 265 точек.
Сегодня в Московской области начался месячник благоустройства региона. Мероприятие предварил парад новой коммунальной техники в Красногорске. На площади выстроилось около 300 единиц техники — поливальные машины, погрузчики, автовышки.
Министр регионального ЖКХ Евгений Хромушин заявил, что после парада технику отправят в крупные муниципалитеты — Химки, Красногорск, Мытищи, Люберцы, Подольск. По его словам, на сегодняшний день обеспеченность техникой в Московской области составляет 68%. В течение трех лет программу планируют выполнить на 100%.