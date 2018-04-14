Более 22 тыс. жителей Люберец приняли участие в общегородском субботнике

В субботу более 22 тысяч жителей подмосковных Люберец приняли участие в общегородском субботнике, сообщил « РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий

«Сегодня погода нас не подвела. Еще неделю назад лежал снег, а сегодня на улице — настоящая весна! Жители с удовольствием выходят на улицы, приводят в порядок зоны отдыха, дворы и улицы, территории социально значимых учреждений. Я приглашаю люберчан принять участие в областном субботнике, который пройдет ровно через неделю, 21 апреля! Давайте вместе сделаем наш округ самым чистым и уютным», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что в субботу в рамках общегородской уборки были приведены в порядок 269 дворов, 27 зон отдыха, 22 мемориала. Также обновили краску на бордюрах, лавочках и ограждениях. Было вывезено порядка 2,5 тысяч кубометров мусора.

На уборку вышли сотрудники шести ресурсоснабжающих организаций, 34 управляющих компаний, 43 ТСЖ и коллективы государственных и муниципальных учреждений, организаций социальной сферы, торговли и промышленности, общественники и волонтеры. Прошел общегородской субботник на 78 основных площадках.