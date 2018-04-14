Бесплатная медицина едет в сёла 

Фото с ресурса vladimironline.ru Бесплатно пройти диагностику и получить консультацию офтальмолога смогут в апреле жители семи населённых пунктов области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. В населённые пункты приедет передвижной медицинский комплекс.
Согласно опубликованному облздравом графику комплекс будет работать в городе Петушки — 16 апреля, в городе Покрове — 18 апреля, в городе Костерево — 23 апреля, в посёлке Городищи — 25 апреля, в Камешково — 17, 24 апреля, в Меленках — 26, 27 апреля, в Суздале — 20, 28 апреля.
Мобильный комплекс будет размещаться на территориях районных больниц и поликлиник. Прием будет проходить по направлению врача. Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.