Бесплатная медицина едет в сёла

Фото с ресурса vladimironline.ru Бесплатно пройти диагностику и получить консультацию офтальмолога смогут в апреле жители семи населённых пунктов области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. В населённые пункты приедет передвижной медицинский комплекс.

Мобильный комплекс будет размещаться на территориях районных больниц и поликлиник. Прием будет проходить по направлению врача. Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.