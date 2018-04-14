Обитатели и гости приморского океанариума написали «Тотальный диктант»

ВЛАДИВОСТОК , 14 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Сысойкин/. «Тотальный диктант» во Владивостоке в субботу впервые написали на одной из самых необычных площадок — в Приморском океанариуме. Участниками акции стали не только гости океанариума, но и его обитатели, передает корреспондент ТАСС с места события.

Русский язык как национальная идея

В аудитории установилась дружеская, почти праздничная атмосфера. Даже незнакомые рань люди здоровались и перешучивались друг с другом, вспоминали, как писали предыдущие диктанты.

Один участник рассказывал спутницам, что пишет диктант не в первый раз, постоянно получая «четверки» и «пятерки». Девушки в шутку предложили ему сесть между ними, чтобы была возможность списать, что молодой человек с радостью и сделал.

»В последнее время мы много говорим о национальной идее, национальном единстве. И в основе всех этих национальных скреп, безусловно, лежит наш великий и могучий русский язык. И сегодня мы приглашаем вас в путешествие в этот замечательный мир русской словесности. Вам предстоит очень интересное, я надеюсь, и полезное для вас испытание", — сказал академик Андрианов, после чего перешел к диктовке, негромко и четко прочитав собравшимся текст.

После окончания диктанта всех участников ждал сюрприз. Их пригласили на экскурсию по океанариуму, напомнив, что торопиться в этот субботний день все равно некуда, поскольку на улице неуютно, ведь с утра во Владивостоке идет дождь со снегом.

Дельфины Боня и Сэм — отличники

Участниками акции стали не только гости океанариума, но и его обитатели — дельфины-афалины Боня и Сэм. Для них тренер Аурика Кнаус подготовила специальный «диктант».

Изначально текст (четыре буквы своего имени) на листе ватмана формата А3 должна была разноцветными красками (желтой, зеленой, синей и красной) писать Боня. Но после первых трех букв животное немного разволновалось и отказалось завершать начатое. На помощь пришла ее подруга Сэм, которая «выразила» желание подхватить эстафету.

"Диктант" для дельфинов занял буквально несколько минут, и, по оценке работников океанариума, животные справились с заданием на «отлично». За это оба получили в благодарность рыбу и аплодисменты порядка 600 зрителей.

В небе, на земле и даже в филармонии

Всего во Владивостоке акция проходила на 40 площадках и среди них были необычные. Так, три площадки расположились в приморской краевой филармонии, новом учебном корпусе Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) и международном аэропорту. Написать диктант смогли и пассажиры рейса, летевшего из Владивостока в Новосибирск.

Самой многочисленной стала площадка в ТГМУ. Там проверить грамотность собрались 89 человек, 36 из которых — иностранные студенты. Самым юным экзаменуемым здесь стал 11-летний ученик первой гимназии Владивостока. Диктовала текст на этой площадке проректор ТГМУ по образовательной деятельности Лидия Транковская.

"Язык — это элемент формирования общенациональной культуры, дань патриотизму. И, считаю, что он должен стать важным элементом образа жизни каждого русского человека. Например, я — патриот русского языка", — отметила Транковская. По ее словам, после мероприятия люди выходили с явным удовлетворением от проделанной работы. Многие отмечали, что «текст очень выразителен, написан интересно и крайне насыщен различными орфограммами».

В международном аэропорту Владивостока к акции присоединились 16 человек, среди которых находящиеся на смене работники предприятия. В главной воздушной гавани Владивостока текст коллегам прочла пресс-секретарь Ирина Присяжнюк . По ее словам, присутствовали сотрудники разных служб аэропорта. Ранее многие из них были даже незнакомы друг с другом. «Такой опыт для меня первый и волнительный. Все коллеги благодарили за диктант. Он сплотил нас», — отметила Присяжнюк.

А в филармонии текст диктовала литературный критик и писатель Татьяна Шивыдкина, которая отметила, что диктант для многих собравшихся выступит дополнительным стимулом к повторению пройденного или даже самообразованию. «Собравшиеся очень интересовались, где можно посмотреть итоги диктанта, и какие ошибки они допустили. И по ним было видно, что люди готовы провести работу над ошибками и улучшить знания по русскому языку», — рассказал она.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой — показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2017 году «Тотальный диктант» прошел в 71 стране в 866 городах, участие в нем приняли более 200 тысяч человек. В этом году его пишут на всех шести континентах, включая сотрудников полярных станций, космонавты на международной космической станции, альпинисты и пассажиры самолетов.