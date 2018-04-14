На Северном Кавказе написали «Тотальный диктант»

СТАВРОПОЛЬ , 14 апреля. / ТАСС /. Несколько тысяч жителей Северного Кавказа написали в субботу «Тотальный диктант». В некоторых регионах писать диктант приходили целыми семьями, а где-то участниками стали иностранные гости.

Площадки и участники

Участников акции в субботу на Северном Кавказе принимали школы, вузы, библиотеки, в Махачкале площадкой стал и недавно открытый музей " Россия — моя история", где диктант написали 60 человек. «Здесь были две аудитории, в одной из которых диктант писали иностранцы. Для них диктующий читал чуть медленнее, чтобы они успевали писать, их было семеро», — рассказал ТАСС региональный координатор акции «Тотальный диктант» в Дагестане Дмитрий Типаков.

Во Владикавказе Северная Осетия — Алания ) работали три площадки, но, как сообщили организаторы, атмосферу немного испортил дождь — участников было меньше, чем ожидалось, текст написали порядка 150 человек. «У нас есть прекрасная участница, которая каждый год приезжает из поселка Мизур (расстояние более 60 км — прим. ТАСС) к одному и тому же диктору — преподавателю Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. Приходили и целыми семьями, на одну из площадок пришла семья из пяти человек с детьми разного возраста, и все писали диктант», — сообщила ТАСС координатор акции во Владикавказе Оксана Кравчук

Больше всего площадок для одного города на Северном Кавказе открыли в Ставрополе — 17. Количество участников в столице края уже превышает 1 тыс., теперь организаторы надеются, что расти будет и качество. «В прошлом году диктант написали более 1 тыс. человек, отличников было 35, это хороший результат. В этом году мы надеемся, что количество пятерок еще вырастет, но все работы отличников перепроверяются несколько раз», — пояснила координатор акции в Ставрополе Виктория Сичинава.

В регионах с февраля организовали курсы грамотности — готовились к акции. «Самый главный закон, как написать хорошо диктант, — не смотрите в тетрадь соседа, обязательно увидите ошибку и перенесете ее к себе. До сих пор помню случай в седьмом классе, тогда мне редко удавалось написать на пятерку именно диктант. Я заглянул в тетрадь соседа, он написал слово „сделаю“ через букву „з“, и это была моя единственная ошибка в диктанте», — дал совет участниками акции в Ставрополе заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального университета Вячеслав Ходус.

Пионеры в своих регионах

В некоторых регионах Северного Кавказа «Тотальный диктант» пока только набирает популярность. Так, в Карачаево-Черкесии акция прошла в государственном университете имении Умара Алиева, участниками стали около 200 человек. В Кабардино-Балкарии единственным местом проведения акции стал государственный аграрный университет, знания проверили больше 390 участников. «Было подготовлено семь аудиторий. Большинство участников — старшеклассники, но были и взрослые, и пожилые люди. Взрослые, сопровождавшие детей, тоже садились писать диктант», — рассказала ТАСС координатор акции в регионе Ирина Михайлова

В одной из аудиторий текст читала тележурналист Залина Суанова, а в остальных аудиториях — учителя русского языка и литературы из школ Нальчика . «Тотальный диктант» — акция анонимная, результаты станут известны после 18 апреля, их может узнать каждый участник сам на официальном сайте акции", — добавила собеседник агентства.

Ингушетии в этом году акция прошла в средней школе № 1 в Назрани , где организовали онлайн-трансляцию диктовки «Тотального диктанта». Эта площадка в республике стала единственной, где писали диктант, вместе с учениками за парты сели и педагоги республиканских школ. «Диктант пишут учащиеся школ региона, родители, студенты и все желающие, было около 200 участников», — сообщил министр образования республики Юсуп Костоев

"Я давно закончила школу, но мне было интересно снова сесть за школьную парту и написать диктант со всеми. Считаю, это хорошая практика и повод освежить и проверить свои знания. Мне очень интересно", — рассказала ТАСС учительница истории назрановской средней школы № 1 Джамиля Чапанова.

Пример таких площадок-одиночек в регионах становится заразительным, как случилось и в дагестанском городе Избербаш . «Здесь в прошлом году была одна площадка, им понравилось, и они в этом году организовали семь площадок. У нас в планах сделать акцию в республике массовой. Много людей, которые ходят на диктант уже несколько лет, таких было много на площадке филфака Дагестанского госуниверситета. Была мама с двумя детьми. Очень приятно, что так относятся к акции», — пояснила ТАСС директор Республиканского центра русского языка и культуры Лариса Куканова.

Чечне не только написали «Тотальный диктант», но готовятся и еще к одному диктанту. «В преддверии Дня чеченского языка, 23 апреля у нас также впервые пройдет тотальный диктант по чеченскому языку и литературе. Площадками станут все образовательные учреждения республики. Задача диктанта не определить победителя, а заинтересовать людей в сохранении своего родного языка», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования Чечни.

Сложная грамота

Для иностранных граждан текст диктанта был упрощен, но тестовая часть включала девять заданий. «Сегодня „Тотальный диктант“ писала наш лектор из Франции , потом она чуть позже попробует написать и диктант, который пишут все участники, чтобы проверить свое знание языка. Задания для иностранцев, возможно, даже сложнее, чем для российских граждан», — отметил профессор Ходус.

Участниками диктанта на многих площадках стали дети. «Мы оба в первый раз участвуем, мне очень интересно проверить свою грамотность, а сыну лишний раз практика не помешает. Возможно, текст будет сложен для сына, но чем сложнее — тем лучше», — рассказала Карина Рахуба, которая писала диктант в Ставрополе вместе с десятилетним сыном Данилом.

В Северо-Кавказском федеральном университете родителям маленьких детей тоже дали возможность написать диктант — в отдельной аудитории с малышами занимались волонтеры-аниматоры. Но как показала практика, детей можно брать с собой и на сам диктант. «В Махачкале на филологическом факультете Дагестанского госуниверситета диктант писала мама, которая пришла с двумя детьми — одному было около пяти лет, а второй еще младше. Мы удивились, как они тихо сидели, может, диктующий так на них влиял. Мама писала, а они послушно сидели», — поделился координатор Дмитрий Типаков

"Тотальный диктант" в субботу писали участники в более чем 1 тыс. городов России и мира, автором текста выступила российская писательница Гузель Яхина , написавшая роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х.

"Тотальный диктант" — общественный проект, первый раз он состоялся в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 тыс. человек.