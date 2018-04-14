На Северном Кавказе написали «Тотальный диктант» 

СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Северного Кавказа написали в субботу «Тотальный диктант». В некоторых регионах писать диктант приходили целыми семьями, а где-то участниками стали иностранные гости.
Площадки и участники
Участников акции в субботу на Северном Кавказе принимали школы, вузы, библиотеки, в Махачкале площадкой стал и недавно открытый музей "Россия — моя история", где диктант написали 60 человек. «Здесь были две аудитории, в одной из которых диктант писали иностранцы. Для них диктующий читал чуть медленнее, чтобы они успевали писать, их было семеро», — рассказал ТАСС региональный координатор акции «Тотальный диктант» в Дагестане Дмитрий Типаков.
Во Владикавказе (Северная Осетия — Алания) работали три площадки, но, как сообщили организаторы, атмосферу немного испортил дождь — участников было меньше, чем ожидалось, текст написали порядка 150 человек. «У нас есть прекрасная участница, которая каждый год приезжает из поселка Мизур (расстояние более 60 км — прим. ТАСС) к одному и тому же диктору — преподавателю Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. Приходили и целыми семьями, на одну из площадок пришла семья из пяти человек с детьми разного возраста, и все писали диктант», — сообщила ТАСС координатор акции во Владикавказе Оксана Кравчук.
Больше всего площадок для одного города на Северном Кавказе открыли в Ставрополе — 17. Количество участников в столице края уже превышает 1 тыс., теперь организаторы надеются, что расти будет и качество. «В прошлом году диктант написали более 1 тыс. человек, отличников было 35, это хороший результат. В этом году мы надеемся, что количество пятерок еще вырастет, но все работы отличников перепроверяются несколько раз», — пояснила координатор акции в Ставрополе Виктория Сичинава.
В регионах с февраля организовали курсы грамотности — готовились к акции. «Самый главный закон, как написать хорошо диктант, — не смотрите в тетрадь соседа, обязательно увидите ошибку и перенесете ее к себе. До сих пор помню случай в седьмом классе, тогда мне редко удавалось написать на пятерку именно диктант. Я заглянул в тетрадь соседа, он написал слово „сделаю“ через букву „з“, и это была моя единственная ошибка в диктанте», — дал совет участниками акции в Ставрополе заведующий кафедрой русского языка Северо-Кавказского федерального университета Вячеслав Ходус.
Пионеры в своих регионах
В некоторых регионах Северного Кавказа «Тотальный диктант» пока только набирает популярность. Так, в Карачаево-Черкесии акция прошла в государственном университете имении Умара Алиева, участниками стали около 200 человек. В Кабардино-Балкарии единственным местом проведения акции стал государственный аграрный университет, знания проверили больше 390 участников. «Было подготовлено семь аудиторий. Большинство участников — старшеклассники, но были и взрослые, и пожилые люди. Взрослые, сопровождавшие детей, тоже садились писать диктант», — рассказала ТАСС координатор акции в регионе Ирина Михайлова.
В одной из аудиторий текст читала тележурналист Залина Суанова, а в остальных аудиториях — учителя русского языка и литературы из школ Нальчика. «Тотальный диктант» — акция анонимная, результаты станут известны после 18 апреля, их может узнать каждый участник сам на официальном сайте акции", — добавила собеседник агентства.
В Ингушетии в этом году акция прошла в средней школе № 1 в Назрани, где организовали онлайн-трансляцию диктовки «Тотального диктанта». Эта площадка в республике стала единственной, где писали диктант, вместе с учениками за парты сели и педагоги республиканских школ. «Диктант пишут учащиеся школ региона, родители, студенты и все желающие, было около 200 участников», — сообщил министр образования республики Юсуп Костоев.
"Я давно закончила школу, но мне было интересно снова сесть за школьную парту и написать диктант со всеми. Считаю, это хорошая практика и повод освежить и проверить свои знания. Мне очень интересно", — рассказала ТАСС учительница истории назрановской средней школы № 1 Джамиля Чапанова.
Пример таких площадок-одиночек в регионах становится заразительным, как случилось и в дагестанском городе Избербаш. «Здесь в прошлом году была одна площадка, им понравилось, и они в этом году организовали семь площадок. У нас в планах сделать акцию в республике массовой. Много людей, которые ходят на диктант уже несколько лет, таких было много на площадке филфака Дагестанского госуниверситета. Была мама с двумя детьми. Очень приятно, что так относятся к акции», — пояснила ТАСС директор Республиканского центра русского языка и культуры Лариса Куканова.
В Чечне не только написали «Тотальный диктант», но готовятся и еще к одному диктанту. «В преддверии Дня чеченского языка, 23 апреля у нас также впервые пройдет тотальный диктант по чеченскому языку и литературе. Площадками станут все образовательные учреждения республики. Задача диктанта не определить победителя, а заинтересовать людей в сохранении своего родного языка», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования Чечни.
Сложная грамота
Для иностранных граждан текст диктанта был упрощен, но тестовая часть включала девять заданий. «Сегодня „Тотальный диктант“ писала наш лектор из Франции, потом она чуть позже попробует написать и диктант, который пишут все участники, чтобы проверить свое знание языка. Задания для иностранцев, возможно, даже сложнее, чем для российских граждан», — отметил профессор Ходус.
Участниками диктанта на многих площадках стали дети. «Мы оба в первый раз участвуем, мне очень интересно проверить свою грамотность, а сыну лишний раз практика не помешает. Возможно, текст будет сложен для сына, но чем сложнее — тем лучше», — рассказала Карина Рахуба, которая писала диктант в Ставрополе вместе с десятилетним сыном Данилом.
В Северо-Кавказском федеральном университете родителям маленьких детей тоже дали возможность написать диктант — в отдельной аудитории с малышами занимались волонтеры-аниматоры. Но как показала практика, детей можно брать с собой и на сам диктант. «В Махачкале на филологическом факультете Дагестанского госуниверситета диктант писала мама, которая пришла с двумя детьми — одному было около пяти лет, а второй еще младше. Мы удивились, как они тихо сидели, может, диктующий так на них влиял. Мама писала, а они послушно сидели», — поделился координатор Дмитрий Типаков
"Тотальный диктант" в субботу писали участники в более чем 1 тыс. городов России и мира, автором текста выступила российская писательница Гузель Яхина, написавшая роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х.
"Тотальный диктант" — общественный проект, первый раз он состоялся в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 тыс. человек.