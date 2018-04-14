«Жениться пора»: Алексей Воробьев поздравил с днем рождения своего питомца

Популярный российский музыкант и актер Алексей Воробьев трогательно поздравил своего пса Элвиса с днем рождения, вызвав тем самым умиление и растерянность у интернет-пользователей, которые, не удержавшись в очередной раз, посоветовали ему обзавестись семьей.

Знаменитый холостяк отечественного шоу-бизнеса Алексей Воробьев не скрывает от поклонников своих нежных чувств в отношении домашнего питомца — пса Элвиса. Актер часто публикует милые снимки и забавные видеоролики с его участием, которые неизменно набирают множество просмотров и комплиментов со стороны интернет-пользователей. И вот на днях Алексей вновь покорил сердца своих подписчиков трогательным архивным видео, на котором Элвис запечатлен еще совсем маленьким.

«У Элвиса-Мэлвиса был день рождения, и я сразу вспомнил, как в нашу первую поездку на машине (тогда у меня был Форд Мустанг) его вырвало на заднем сидении, а потом он наложил кучу на переднем сидении, пока я бегал на заправку за салфетками. И всё это успел сделать минуты за 3!», — пожаловался артист под своей публикацией. Однако поклонники Воробьева проигнорировали его жалобу, обратив внимание лишь на то, что Элвис в детстве был очень похож на милую игрушку, а также, не удержавшись, попеняли артисту на то, что пора бы ему обзавестись женой и детьми.

«Какой пупсичек! Нереально милый!» «Эх, Леша… Детей пора на машине катать! Жену баловать, а не собаку» «Как игрушечный! Так бы и затискала!» «Жениться тебе, Леша, пора» «Какая прелесть. Игрушечка просто» «Какой прелестный малыш!» «Воробьев, хватит ерундой заниматься! Пора бы подумать о семье» К слову, некоторые поклонники Воробьева также не упустили случая сообщить своему кумиру о некотором разочаровании в нем. Всему виной то, что Алексей, громогласно заявляющий о безграничной любви к Элвису, а заодно и всем остальным собакам, не стал следовать примеру других звездных коллег и проигнорировал устроенный ими в сети флэшмоб в поддержку бездомных животных.

Публикация от Алексей Воробьев-. (@mr.alexsparrow) 11 Апр 2018 в 1:44 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!