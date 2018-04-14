Депутат из России в Дамаске сравнил удар США с нападением Гитлера на СССР

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик , находящийся с официальным визитом в Дамаске , сравнил удары США с нападением Адольфа Гитлера на СССР в 1941 году, передает РИА «Новости» По его словам, удары США, Британии и Франции застали мирных жителей Дамаска врасплох. "Атака перед рассветом вызывает очень плохие ассоциации с гитлеровской Германией , с их вероломным ударом 22 июня 1941 года. Хочу отметить слаженную работу сирийской ПВО, которая сбила большинство «умных» ракет Трампа ", — заявил Белик. При этом депутат отметил, что российская делегация продолжит работу в Дамаске. Ранее Белик рассказал, что парламентарии не пострадали в результате удара США, Британии и Франции по территории Сирии Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция. "Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.