Депутат из России в Дамаске сравнил удар США с нападением Гитлера на СССР 

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, находящийся с официальным визитом в Дамаске, сравнил удары США с нападением Адольфа Гитлера на СССР в 1941 году, передает РИА «Новости».
По его словам, удары США, Британии и Франции застали мирных жителей Дамаска врасплох.
"Атака перед рассветом вызывает очень плохие ассоциации с гитлеровской Германией, с их вероломным ударом 22 июня 1941 года. Хочу отметить слаженную работу сирийской ПВО, которая сбила большинство «умных» ракет Трампа", — заявил Белик.
При этом депутат отметил, что российская делегация продолжит работу в Дамаске.
Ранее Белик рассказал, что парламентарии не пострадали в результате удара США, Британии и Франции по территории Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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