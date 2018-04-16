В Орле стартовала «Вахта Памяти — 2018»

Торжественное открытие Межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2018» состоялось сегодня, 16 апреля, на воинском захоронении у посёлка Малая Гать, сообщает пресс-служба облсовета Орловской области

Здесь в 1941-1943 годах фашистами было расстреляно более 2 тысяч мирных жителей, пленных и участников орловского подполья. В память о подвиге павших солдат, в 2016 году на месте боёв, был установлен мемориальный знак «Стоявшим насмерть при защите Орла ».

На торжественном мероприятии присутствовали представители власти, депутаты, поисковики и общественность.

Участники митинга почтили память воинов, отдавших свои жизни за освобождение Орловской области, минутой молчания и возложением цветов.

Настоятель храма Сретения Господня духовно-православного центра «Вятский Посад» Иерей Роман Фаустов провёл ритуал принятия останков солдат Красной Армии, поднятых орловскими поисковиками.

В пресс-службе отметили, что останки воинов будут находиться в храме до августа 2018 года, после они будут торжественно перезахоронены и обретут вечный покой у обелиска «Стоявшим насмерть при защите Орла».