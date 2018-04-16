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В Орле стартовала «Вахта Памяти — 2018»
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В Орле стартовала «Вахта Памяти — 2018» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Торжественное открытие Межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2018» состоялось сегодня, 16 апреля, на воинском захоронении у посёлка Малая Гать, сообщает пресс-служба облсовета Орловской области.
Здесь в 1941-1943 годах фашистами было расстреляно более 2 тысяч мирных жителей, пленных и участников орловского подполья. В память о подвиге павших солдат, в 2016 году на месте боёв, был установлен мемориальный знак «Стоявшим насмерть при защите Орла».
На торжественном мероприятии присутствовали представители власти, депутаты, поисковики и общественность.
Участники митинга почтили память воинов, отдавших свои жизни за освобождение Орловской области, минутой молчания и возложением цветов.
Настоятель храма Сретения Господня духовно-православного центра «Вятский Посад» Иерей Роман Фаустов провёл ритуал принятия останков солдат Красной Армии, поднятых орловскими поисковиками.
В пресс-службе отметили, что останки воинов будут находиться в храме до августа 2018 года, после они будут торжественно перезахоронены и обретут вечный покой у обелиска «Стоявшим насмерть при защите Орла».
Напомним, «Вахта Памяти» начнётся 20 апреля и завершится 9 мая. В мероприятии планируется участие более 700 человек из многих регионов России, Республики Татарстан, Дагестана, Казахстана, Ханты-Мансийского автономного округа.
Сообщение В Орле стартовала «Вахта Памяти — 2018» появились сначала на РИА 57.
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