Обзор второго поколения наушников MEEAudio M6Pro — мониторность

Несколько лет назад компания MEEAudio «выкатила» очень популярную модель наушников, получившую название M6Pro. Эти IEM, полностью оправдывая название, были ориентированы в первую очередь на небогатых музыкантов и звукорежиссёров, которые очень оценили новинку. Недавно в компании решили обновить свой хит и поменяли в нём почти всё.

Для начала краткий экскурс в историю. Первое поколение M6Pro отличалось интересной подачей с необычным нейтральным звучанием, но основной проблемой модели были весьма яркие ВЧ, которые нравились не всем. Выпущенные позже M7Pro были ориентированы на «работников» ритм-секции и предлагали увеличенное количество НЧ. На долю «аудиофилов» достался флагман компании P1, недаром носящий название Pinnacle. Не забыли и про спортсменов, для них созданы и обычные M6, и ряд других моделей. Не хватало в линейке только доступной модели для простых любителей слушать музыку, не желающих тратить больше пятидесяти долларов. И вот эта модель наконец-то появилась. Кстати, о ценах: новые M6Pro сохранили ценник первого поколения (ага, как раз 50 долларов), и я подозреваю, что первое поколение уже ближайшее время будет снято с производства.

Технические характеристики

Излучатель: 10 мм, динамический

Диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц Импеданс: 16Ω @ 1 кГц Чувствительность: 100±3 дБ/мВт @ 1 кГц Максимальная мощность: 30 мВт Защита от влаги: IPX5

Микрофон: всенаправленный, 100 Гц — 10 кГц, -42±3 дБ Кабель: сменный, в комплекте 2 шт.

Штекер: 3,5 мм TRS и TRRS

Упаковка и комплект поставки

В этот раз в дизайне упаковки обошлись без необычных ходов, откидывающихся клапанов и прозрачных окошек: простая коробка с неплохой полиграфией, сделанная из простого картона. Открывать, кстати, её надо снизу, вытягивая потом за специальный клапан содержимое. Аксессуаров в MEEAudio явно не пожалели, помимо самих наушников вы получите:

два сменных кабеля, обычный и с однокнопочной гарнитурой

две прищепки для крепления провода к футболке

крупный плотный чехол на змейке

адаптер на 6,3 мм две пары трёхлепестковых насадок

пару двухлепестковых насадок

три пары однолепестковых насадок

Как видите, уже по насадкам понятно, что наушники разрабатывались с прицелом на хорошую звукоизоляцию. Кстати, на коробку добавили стикер для проверки наушников на оригинальность (традиционно надо соскоблить защитный слой и проверить код на сайте компании), видимо, китайские любители контрафакта уже допекли.

Дизайн и удобство ношения

В «сценическом» использовании наушников главное что? Надёжная фиксация в ушах и общая прочность конструкции. Разработчики постарались максимально удовлетворить обе этих потребности. Сделаны новые M6Pro по-прежнему из прозрачного пластика, вы можете выбрать между бесцветным и дымчато-серым вариантами. Корпуса были немного переработаны, они теперь более каплевидные, что улучшило и внешний вид, и эргономику. Внутри немного видны следы клея, слегка портящие экстерьер, но качество сборки вполне на высоте.

Наушники отлично садятся практически в любые уши (ожидаемо используется заушная посадка), обеспечивая и хороший комфорт, и приличную звукоизоляцию, особенно с многофланцевыми насадками.

Провода тут по-прежнему сменные, и, как и в прошлой ревизии, используется проприетарный коннектор, напоминающий тот, что использовался в зарядных устройствах некоторых старых телефонов. В целом решение достаточно оправданное — качественные MMCX-коннекторы просто сильно дороги для наушников с данной розничной ценой, а некачественные — хуже, чем несменный провод. Используемый разъём в целом доказал свою выносливость, а запасные кабели без проблем продаёт сама MEEAudio (у них есть даже вариант провода с Bluetooth). Вообще, к этим наушникам можно купить по отдельности все аксессуары: насадки, чехол, провода, даже сами наушники. Компания пошла ещё дальше и предлагает специальную программу пожизненной замены: если по истечении гарантийного срока с M6Pro что-то случится (не важно что), просто напишите в их поддержку, приложив чек, и вам предоставят новую пару со скидкой в 50%.

Но вернёмся к проводам. Стоковые кабели сделаны исходя из того же принципа максимальной крепкости: силиконовая изоляция, внутреннее армирование, крупный разветвитель, надёжный угловой штекер. Главное различие между проводами — наличие на одном из них однокнопочной гарнитуры с микрофоном (кстати, достаточно неплохим по качеству). Блок гарнитуры сделан прозрачным, так что при желании вы можете увидеть его внутреннюю конструкцию. Оба провода имеют участки с эффектом памяти, позволяющие сформировать удобные заушины для надёжной фиксации. Оба провода практически не микрофонят (за это стоит благодарить заушную посадку), мало твердеют на морозе и не склонны сильно запутываться. Жесткость средняя, но дискомфорта в ношении это не составляет.

Ещё одной находкой MEEAudio стали сменные внешние панели, теперь вы можете с лёгкостью придать своим наушникам толику индивидуальности. Делаются фейсплейты из алюминия, крепятся с помощью клейкого основания и надёжно фиксируются. На данный момент вы можете заказать панельки с готовыми рисунками ($ 15, есть, по-моему, 4 варианта), панельки с гравировкой любого текста по вашему желанию ($ 25) или вообще с любой картинкой ($ 30), так что простор для творчества тут огромен. Думаю, со временем MEEAudio расширит ассортимент готовых панелек, я бы лично хотел увидеть варианты со шпоном или карбоновыми вставками.

Кстати, по техническим спецификациям наушники влагостойки, с классом защиты IPX5, так что дождь или пот, без которого не обходится хороший концерт, должны переживать без проблем.

Для прослушивания использовалось следующее оборудование.

Yulong DA9 и Resonessence Labs Concero HP в роли ЦАП и усилителя

Apple MacBook Pro Retina 2016 в роли источника

Fidelia в роли плеера

Lotoo PAW Gold, theBit OPUS#2, Astell&Kern A&ultima SP1000 и другие в роли портативных плееров

Записи высокого разрешения в Lossless-форматах (Dr. Chesky The Ultimate Headphone Demonstration Disc и другие)

Перед прослушиванием наушники были прогреты на протяжении 48 часов, изменения в звуке были, но лишь на протяжении первых 6-7 часов, остальное время я «догревал» их скорее для соблюдения формальностей.

Если ненадолго вернуться к первому поколению данной модели, то можно отметить, что они были оттюнингованы в очень необычном для ценовой категории стиле: нейтральные, детальные, без выраженной сглаженности ВЧ. Именно «верх» и был главной проблемой той ревизии — яркий, на некоторых треках даже переходящий границу дозволенного. Конечно, детальные и не зажатые ВЧ абсолютно необходимы для контроля записи, но слушать музыку в них было не всегда приятно. В MEEAudio решили эту проблему исправить и во второй ревизии немного сгладили пики ВЧ, постаравшись максимально сохранить характер подачи модели. Также они слегка приподняли СЧ, что пошло на пользу мониторности подачи, теперь M6Pro отчасти напоминают P1, что является хорошей заявкой на успех.

Бас, несмотря на отсутствие сильного акцента, обращает на себя внимание в первую очередь из-за глубины и плотности. НЧ уходят «вниз» практически на максимальную для IEM глубину. Конечно, контроль этой части диапазона не идеален, но они вполне остаются на своём месте и не заглушают остальные частоты (если трек не перегружен синтетическим басом). Разрешение НЧ нормальное, оно не настолько высоко, как у более дорогих моделей, но для своей ценовой категории — очень прилично, бас обладает нормальной массивностью и адекватно передаёт текстуры. Иногда мне бы хотелось большей хлёсткости, но за этим уже к моделям раза в 3 дороже.

СЧ тут нейтральные, очень хорошие по разрешению, но без малейшей попытки что-либо приукрашивать. До арматурной подачи M6Pro, конечно, не дотягивают, но в плане беспристрастности вполне напоминают модели со сбалансированным якорем. Разрешение — на весьма приличном уровне. Как вы понимаете, подобная подача накладывает определённые требования на качество записи, из обычного слушателя вы превращаетесь в почти звукорежиссёра, и все более-менее крупные проблемы записи будут заметны. С другой стороны — качественный материал раскроется на более глубоком уровне, со всеми микродеталями и эмоциями. Наушники очень хорошо строят воображаемую сцену, она не рекордная, но заметно больше средней в ширину и примерно средняя в глубину. Разделение планов и инструментов нормальное, но искусственно раздувать пространство M6Pro не пытаются.

Верхнечастотный диапазон по-прежнему достаточно выражен, но на этот раз эта выраженность уже не переходит границы допустимого (хотя, конечно, если вы чувствительны к ВЧ, эти наушники всё ещё не для вас). «Верх» тут достаточно детальный, атаки немного резче, чем должны быть, но затухания прорабатываются весьма неплохо, добавляя мелодиям лёгкости и воздушности.

Сравнения я расписывать не буду, M6Pro по-прежнему наушники, сильно отличающиеся от своих «одноклассников» по манере подачи, поэтому проблема выбора тут не стоит. Если вы хотите нейтральную и детальную подачу — M6Pro, пожалуй, самый недорогой вариант получить её, если не хотите (ну, например, вы слушаете плохо записанные треки), в этом ценовом сегменте достаточно других моделей.

Совместимость

Наушники вполне могут работать со смартфонами и планшетами (да и гарнитурный провод в комплекте на это намекает), но юмор в том, что на совсем плохих телефонах они показывают недостатки звукового тракта. Впрочем, таких телефонов сейчас уже не много, спасибо производителям чипсетов. В целом же для данных наушников желателен плеер хотя бы среднебюджетного уровня, начиная с того же Cayin N3 и выше. Выбирать источник надо под свой вкус, в зависимости от цели — подчеркнуть характер модели или, наоборот, его сгладить.

Стилистически IEM универсальны, но вот избегать плохих записей явно придётся, так что по придирчивости они вполне набирают 8 баллов из 10.

Несколько традиционных треков для примера

Jeff Beck — Cause We've Ended as Lovers. Немного блюзовой гитары не повредят любой подборке, ну а если у нас на обзоре наушники с хорошей сценой и детализацией — этот трек позволит явно оценить эти достоинства.

Gotan Project — La del ruso. Ну а теперь трек для демонстрации НЧ. Ударные и бас тут не просто находятся на переднем плане композиции, они ещё и удивительно объёмно записаны, что также хорошо подчёркивают M6Pro второй редакции.

Parov Stellar — Hurt. А теперь соединим всё вместе: бодрые, глубокие НЧ, объёмные стереоэффекты, интересная, многоплановая мелодия с необычным вокалом — M6Pro, пусть и не идеально, но очень прилично справляются и тут.

Выводы

Как и искусство, герои сегодняшнего обзора стали ближе к народу. Столь редкая в бюджетном ценовом сегменте нейтральная подача, упакованная в стильный корпус, да ещё и сменные провода в придачу, чем не вариант, чтобы таскать летом на пляже?

http://www.youtube.com/watch?v=1NzQmxfVWvw