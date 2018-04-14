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В Ломбардии обнаружили скелет средневекового киборга
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В Ломбардии обнаружили скелет средневекового киборга 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На севере Италии в городе Верона археологи при раскопках некрополя лангобардов обнаружили скелет мужчины с металлическим протезом правой руки в виде ножа. Об этом сообщает научный журнал Journal of Anthropological Sciences.
В склепе датируемом VI-VIII векам нашей эры находился скелет высокого мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.
— Его правая рука была согнута в локте, рука лежала на его торсе. Рядом с ним было лезвие ножа, выровненное с ампутированным запястьем. Также на месте ампутации обнаружили D-образную пряжку и разложившийся органический материал — скорее всего кожаный ремень, — считает археолог из университета Сапиенца Ильяна Микарелли.
Ученые полагают, что мужчина лишился руки в сражении или во время травмы, например при падении с лошади. После чего вместе с протезом прожил длительное время, что привело к изменениям в строении скелета.
Кроме того, зубы мужчины были заметно стерты. Исследователи считают, что он мог использовать их, чтобы потуже затянуть ремень удерживающий протез.
Все остальные мужчины в лангобардском некрополе были похоронены со своим оружием — кинжалами, мечами и дротиками, которые хранились с боку от скелетов.
"Выживание этого лангобардского мужчины свидетельствует о заботе общества, семейном сострадании и высокой ценности человеческой жизни", — считает Ильяна Микарелли.
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