В Ломбардии обнаружили скелет средневекового киборга

На севере Италии городе Верона археологи при раскопках некрополя лангобардов обнаружили скелет мужчины с металлическим протезом правой руки в виде ножа. Об этом сообщает научный журнал Journal of Anthropological Sciences.

В склепе датируемом VI-VIII векам нашей эры находился скелет высокого мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.

— Его правая рука была согнута в локте, рука лежала на его торсе. Рядом с ним было лезвие ножа, выровненное с ампутированным запястьем. Также на месте ампутации обнаружили D-образную пряжку и разложившийся органический материал — скорее всего кожаный ремень, — считает археолог из университета Сапиенца Ильяна Микарелли.

Ученые полагают, что мужчина лишился руки в сражении или во время травмы, например при падении с лошади. После чего вместе с протезом прожил длительное время, что привело к изменениям в строении скелета.

Кроме того, зубы мужчины были заметно стерты. Исследователи считают, что он мог использовать их, чтобы потуже затянуть ремень удерживающий протез.

Все остальные мужчины в лангобардском некрополе были похоронены со своим оружием — кинжалами, мечами и дротиками, которые хранились с боку от скелетов.

"Выживание этого лангобардского мужчины свидетельствует о заботе общества, семейном сострадании и высокой ценности человеческой жизни", — считает Ильяна Микарелли.