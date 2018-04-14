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Каллиграфический конкурс-диктант тремя способами в одной из школ уезда Липин
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Каллиграфический конкурс-диктант тремя способами в одной из школ уезда Липин 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — В средней школе №4 уезда Липин провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел 5-й Каллиграфический конкурс-диктант тремя способами /ручкой, кистью, мелом/, в котором приняли участие почти 600 учеников. Фотографии Синьхуа/Линь Шичжэнь
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — В средней школе №4 уезда Липин провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел 5-й Каллиграфический конкурс-диктант тремя способами /ручкой, кистью, мелом/, в котором приняли участие почти 600 учеников. Фотографии Синьхуа/Линь Шичжэнь
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 13 апреля /Синьхуа/ — В средней школе №4 уезда Липин провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел 5-й Каллиграфический конкурс-диктант тремя способами /ручкой, кистью, мелом/, в котором приняли участие почти 600 учеников. Фотографии Синьхуа/Линь Шичжэнь
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