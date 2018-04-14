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Груши — нельзя скушать
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Груши — нельзя скушать 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото с ресурса tomsk.ru  Региональный Россельхознадзор продолжает «крестовый поход» против «санкционки». В очередной раз совместный рейд надзорного ведомства с таможней увенчался успехом.
Сотрудники ведомства обнаружили в одной из торговых точек Владимирской области голландские груши. У продавца никаких коммерческих и разрешительных документов на ввоз и закупку товара с последующей её продажей в стране не было.
Региональный Россельхознадзор изъял 24 килограмма груш. Вся продукция была вывезена на полигон и уничтожена. В последнее время надзорное ведомство активно взялось за «запрещёнку» товары
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