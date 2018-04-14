Груши — нельзя скушать

Фото с ресурса tomsk.ru Региональный Россельхознадзор продолжает «крестовый поход» против «санкционки». В очередной раз совместный рейд надзорного ведомства с таможней увенчался успехом.

Сотрудники ведомства обнаружили в одной из торговых точек Владимирской области голландские груши. У продавца никаких коммерческих и разрешительных документов на ввоз и закупку товара с последующей её продажей в стране не было.

Региональный Россельхознадзор изъял 24 килограмма груш. Вся продукция была вывезена на полигон и уничтожена. В последнее время надзорное ведомство активно взялось за «запрещёнку» товары