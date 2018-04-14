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Ильич и кулич
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Ильич и кулич 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По традиции, в дни Светлой седмицы, когда верующие празднуют главный праздник — Пасху, лидеры коммунистов посещают мавзолей.
Всякому благочестивому правоверному коммунисту прилично припадать к Ленину во всякое время, однако именно о пасхальном визите обычно широко оповещают трудящиеся массы.
В новейшем изводе учения Маркса-Ленина делается попытка примириться с религией. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов неоднократно высказывался в духе, что соблюдение христианских обрядов вполне прилично и верному ленинцу. В качестве аргументации обычно приводят пример тождества социальной программы Христа и Маркса, мол, оба они были горячими сторонниками всеобщего равенства.
Идея оригинальна, но не нова. Разговоры о криптохристианстве отдельных коммунистических вождей шли и во времена, когда власть Советов казалась неколебимой и вечной. Уже тогда народная фантазия рождала мифы, что на одной из подмосковных дач Сталина обретается некий духовный старец, к которому вождь и отец регулярно приходит на исповедь и за советом. Что касается гонений на церковь, то утверждают, что Сталин вслед за Лениным был вынужден тем самым маскировать свои религиозные чувства и взгляды от товарищей по партии, опасаясь их гнева. Обычно прибавляли, что Сталин, на самом деле, был лютым антикоммунистом, но вынужден был и это маскировать усердным служением чуждой ему идее.
В новейшие времена таиться от гнева и расправы товарищей по партии уже не приходится, посещать мавзолей на Пасху можно открыто. Однако вожди коммунистов тем самым теряют некий романтический флер. Быть по должности явным главой безбожников, оставаясь при этом тайным христианином гораздо романтичнее.
В современном обществе у любой самой безумной идеи непременно найдутся свои сторонники. Наверняка есть они и у христиан-ленинцев, каковых немало могло быть среди отдавших голоса за Грудинина на недавних президентских выборах. Наблюдать за политическим цирком — одно из главных развлечений сегодня. Бабушки, носящие на митинги иконы с ликом Сталина и размашисто осеняющие себя крестным знамением депутаты с красными бантами, приколотыми к пальто, в сущности, безобидны. Для историков и культурологов будущего они должны представлять немалый интерес, как для нас сегодня скандинавы, изображавшие крест как молот Тора.
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