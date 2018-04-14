На время ЧМ-2018 на некоторых улица в Сочи поменяется организация движения

Изменения затронут прилегающие к южному молу морпорта улицы. Здесь будет работать фан-зона.

В связи с этим с 1 июня по 16 июля на период проведения ЧМ-2018 для проезда автотранспорта закроют ул. Несебрскую на участке от ул. Поярко до ул. Войкова, улицу Войкова на участке от ул. Несебрской до Курортного проспекта), улицу Кооперативную, Москвина и переулок Электрический.

Участки улицы Поярко от ул. Несебрской в сторону Курортного проспекта и улицы Воровского от ул. Конституции СССР в сторону Курортного проспекта станут односторонними. А улица Орджоникидзе на участке от ул. Соколова до ул. Москвина, напротив, будет двусторонней.

Некоторые улицы в Имеретинской низменности будут закрыты для проезда автомобилей, не получивших аккредитацию. На период с 10 июня до 8 июля закроют следующие участки: Олимпийский проспект — от ул. Чемпионов до ул. Триумфальной, ул. Триумфальную — от Триумфального проезда до Олимпийского проспекта, ул. Вокзальную — от Триумфального проезда до ул. Чемпионов, ул. Журналистов — от пункта досмотра грузового транспорта до ул. Триумфальной, Триумфальный проезд.