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На время ЧМ-2018 на некоторых улица в Сочи поменяется организация движения
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На время ЧМ-2018 на некоторых улица в Сочи поменяется организация движения 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Изменения затронут прилегающие к южному молу морпорта улицы. Здесь будет работать фан-зона.
В связи с этим с 1 июня по 16 июля на период проведения ЧМ-2018 для проезда автотранспорта закроют ул. Несебрскую на участке от ул. Поярко до ул. Войкова, улицу Войкова на участке от ул. Несебрской до Курортного проспекта), улицу Кооперативную, Москвина и переулок Электрический.
Участки улицы Поярко от ул. Несебрской в сторону Курортного проспекта и улицы Воровского от ул. Конституции СССР в сторону Курортного проспекта станут односторонними. А улица Орджоникидзе на участке от ул. Соколова до ул. Москвина, напротив, будет двусторонней.
Некоторые улицы в Имеретинской низменности будут закрыты для проезда автомобилей, не получивших аккредитацию. На период с 10 июня до 8 июля закроют следующие участки: Олимпийский проспект — от ул. Чемпионов до ул. Триумфальной, ул. Триумфальную — от Триумфального проезда до Олимпийского проспекта, ул. Вокзальную — от Триумфального проезда до ул. Чемпионов, ул. Журналистов — от пункта досмотра грузового транспорта до ул. Триумфальной, Триумфальный проезд.
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