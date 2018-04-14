Темпы весенней уборки увеличат коммунальные службы города

Сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов провел объезд города и оценил качество уборки магистралей и дворовых территорий. По результатам выезда руководитель поставил задачу коммунальщикам в кратчайшие сроки прибрать мусор и грязь во дворах.

В Заречной части Вологды, во дворах домов №№ 10, 12 на ул. Лаврова работы еще много. На момент посещения двора, 8.30, во дворе было не прибрано. Однако представители управляющей компании поясняют, что все уборочные работы проводятся планомерно.

«Сначала откапывали все колодцы ливневые, рыхлили снег, чтобы он быстрее растаял, вывезли снег с выездов из дворов — порядка 250 кубов. То, что вытаяло, постепенно все убираем. Сухостои будем выламывать», — пояснил директор УК «ВИСИС» Василий Платонов.

Особое внимание уделяется состоянию детских площадок. С приходом благоприятной погоды необходимо привести в порядок территории, где гуляют дети. Кроме новых территорий, Мэр города посетил и те где неделю назад были замечания.

«Замечаний много, все они зафиксированы. Мы обратили внимание управляющих компаний, что необходимо сделать, и за что будем привлекать к административной ответственности. На исправление замечаний даны конкретные сроки. Есть вопросы и к ТСЖ. Наша задача после зимы очистить город от грязи и пыли. Работы очень много, но совместными усилиями с УК и подрядчиком по уборке городских территорий, мы должны привести Вологду в порядок», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, на прошлой неделе Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил усилить работы по уборке города после зимнего сезона. «Магистраль» ведет работы в центр и микрорайонах: очищаются обочины, убирается мусор, ведется ремонт леерных ограждений, приводятся в порядок остановочные комплексы. После того когда сойдет снег, коммунальные службы начнут облагораживать газоны и деревья.

Вологжане, желающие помочь в уборке города, могут принять участие в общегородском субботнике. Он состоится 21 апреля. А молодежь Вологды сможет посоревноваться и показать свои навыки хозяйственности и командный дух «Чистых играх».

По вопросам, связанным с организацией субботника, можно обратиться в отдел благоустройства: 72-15-34