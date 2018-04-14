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Мусор и грязь во дворах должны быть убраны в предельно сжатые сроки
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Мусор и грязь во дворах должны быть убраны в предельно сжатые сроки 

Вологда.рф 29 минут назад
Такую задачу поставил мэр Вологды Сергей Воропанов. Сегодня он объехал город, посмотрел состояние не только магистралей, но и дворовых территорий.
В Заречной части Вологды, во дворах домов №№ 10, 12 на ул. Лаврова работы еще непочатый край. После зимы остался сухостой — нескошенная с осени трава. «Следов» дворников пока тоже не видно. На часах 8:30, а во дворе мусор и грязь. Ответ держали представители управляющей компании.
«Сначала откапывали все колодцы ливневые, рыхлили снег, чтобы он быстрее растаял, вывезли снег с выездов из дворов — порядка 250 кубов. То, что вытаяло, постепенно все убираем. Сухостои будем выламывать», — пояснил директор УК «ВИСИС» Василий Платонов.
Особое внимание — состоянию детских площадок. На улице потеплело, сейчас необходимо привести в порядок территории, где гуляют маленькие вологжане. Проверили сегодня и состояние тех территорий, где неделю назад также были замечания.
«Замечаний много, все они зафиксированы. Мы обратили внимание управляющих компаний, что необходимо сделать, и за что будем привлекать к административной ответственности. На исправление замечаний даны конкретные сроки. Есть вопросы и к ТСЖ. Наша задача после зимы очистить город от грязи и пыли. Работы очень много, но совместными усилиями с УК и подрядчиком по уборке городских территорий, мы должны привести Вологду в порядок», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, на прошлой неделе Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил усилить работы по уборке города после зимнего сезона. «Магистраль» ведет работы в центр и микрорайонах: очищаются обочины, убирается мусор, ведется ремонт леерных ограждений, приводятся в порядок светофоры и остановочные комплексы. Заторы в ливневых колодах устраняют специалисты"Вологдагорводоканала". Далее по плану — газоны и облагораживание деревьев, но для этого нужно дождаться пока сойдет весь снег.
Вологжане, желающие помочь сделать город чище, смогут также принять участие в благоустройстве. Общегородской субботник пройдет 21 апреля. А молодежь сможет проявить не только навыки хозяйственности, но и командный дух — сразившись в «Чистых играх».
По вопросам, связанным с организацией субботника, можно обратиться в отдел благоустройства: 72-15-34.
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