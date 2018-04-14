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Чем ордынцы помогли князю Ярославу
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Чем ордынцы помогли князю Ярославу 

Кириллица 29 минут назад
Фото: Кириллица
XIII век стал трудным для разорённой и разобщённой Руси: южные и западные княжества начинали постепенно ориентироваться на Европу, их князья роднились с европейскими домами, в то время как восточные княжества склонялись под игом, подвергаясь разорениям монголов, выплачивая им дань и умиротворяя богатыми подарками.
«Восточные» князья были вынуждены ездить в столицу Золотой Орды — город Сарай, расположенный в междуречье Волги и Дона, и там искать покровительства, поддержки и даже родниться с захватчиками.
Так случилось со смоленским князем Фёдором Чёрмным, который был вынужден взять в жёны правнучку Чигисхана, дочь хана Менгри-Тимура Джиджекхатунь, в крещении — Анну, за что получил ярлык на княжение в Ярославле и 36 городов в качестве приданного.
Неудавшееся восстание
Не стал исключением князь Ярослав Ярославович (родился в 1230 году) — младший брат Александра Невского, внук Всеволода Большое Гнездо и правнук Юрия Долгорукого.
Карамзин описывает князя Ярослава Ярославича как человека, не умеющего довольствоваться малым, амбициозного, но при этом не способного встать во главе войска и не отличавшегося ратной отвагой. По словам историка, он обижал народ и тут же винился перед ним за это, желал Руси величия — и тут же звал монголов в поход на русские города. Но можно ли его судить строго, если появление князя на страницах летописей началось с ужасного эпизода расправы монголов над его семьей?
Всё началось с конфликта внутри Золотой Орды между ханом Батыем и ханом Гуюком. Бату-хан считал, что великое княжение стоит отдать Александру Невскому, а Гуюк-хан настаивал, что место должен занять его брат Андрей Ярославич, которого поддерживали Ярослав Ярославич, галицкий князь Данил и суздальские бояре.
Чтобы поставить на княжение Невского, Бату-хан расправился с Гуюком, а затем послал на Русь войско под предводительством полководца Неврюя и двух выдающихся темников— Котиея и Алабуга Храброго.
В 1252 году монголы под Владимиром разбили войско Андрея и Ярослава, после чего Андрей бежал в Швецию, а Ярослав — в Псков, а Неврюй тем временем разорил Переславль-Залесский, в котором княжил Ярослав, жестоко расправился с его женой, а сыновей, Святослава и Михаила, взял в заложники; при взятии города погиб и близкий друг Ярослава — тверской воевода Жирослав, а ордынцы взяли богатую добычу.
Из изгнания — на престол
О том, какой могла быть роль Невского в нашествии ордынцев, неизвестно, но вскоре Александр помирился с братом Андреем и дал ему во владение Суздаль. Ярославу, который, очевидно, затаил на Александра обиду, потребовалось больше времени, чтобы вернуться.
В 1255 году он пытался встать во главе Новгорода, но был вынужден оставить город под давлением войск Невского; перемирие братьев все же состоялось, и спустя три года они втроём ездили в Орду, откуда Ярослав вернулся на Тверской престол, как говорит летопись, «со многою честью».
А после того, как в 1263 году умер Невский, Ярослав получил от монголов ярлык на великое княжение и княжил девять лет, но получал ли он реальную помощь от Орды?
Ордынцев боялись все  Единственный раз, когда помощь ордынцев оказалась на руку Ярославу, был поход объединённых сил русских и ордынцев на ревельских датчан, которые сразу же запросили мира.
Конфликт между ревельцами и русскими тлел долго: то жители Пскова и Новгорода вторгались во владения Литвы и Ливонии, то немцы и датчане пытались взять реванш. Ситуация накалилась после того, как в 1269 году войско под предводительством магистра Отто фон Роденштейна осадило Псков.
После этого Ярославу не оставалось ничего иного как проучить магистра. Вместе с русским войском в поход собрался и ордынский баскак Амраган, сидевший во Владимире; очевидно, войско вместе с ордынцами достигло такого размера, что противник испугался и стал просить мира.
Как новгородцы Ярослава перехитрили
В 1270 году великий князь Ярослав Ярославич снова пытался прибегнуть к помощи Орды, на этот раз, чтобы усмирить мятежных новогородцев, но хитрость князя не удалась.
После того, как Новогород восстал и изгнал не только Ярослава, но как свидетельствует летопись, и его воевод Ратибора и Гаврилу Кыянонивица, Ярослав решил заручиться поддержкой хана и послал в Сарай гонца с вестью, что Новгород не желает платить монголам дань и тогда ордынский хан Менгу-Тимур отправил в Новгород войска для подавления восстания.
Сам Ярослав в это время собирал войско, включающее в себя воинов из Смоленска и из Переяславца. Новгородцы поставили в строй всех от мала до велика, к ним присоединись жители Ладоги, Карелии, Ижоры.
Неизвестно, чем бы закончилось столкновение, но новгородцы перехитрили Ярослава, послав в Орду своих представителей, которые объяснили хану, что Новгород выступает исключительно против Ярослава и полностью покоряется ханской власти.
Хан увидел в конфликте возможность ослабить власть Ярослава и отозвал ордынское войско назад. Очевидно, ордынцы были заинтересованы в обеспечении некоторой самостоятельности Новгорода от князя, что следует из Новогородских летописей, по которым хан потребовал от Ярослава обеспечить в Новгород проезд для «немецких гостей».
Стояние у Старой Русы
Оставшись без поддержки Орды, Ярослав не рискнул напасть на новгородцев, и конфликт, грозящий окончательно разрознить Русь, закончился стоянием у Старой Русы, точку в котором поставил митрополит Кирилл III, пославший письмо с просьбой слушать Бога и крови русской не проливать.
Он поручился за князя, и после примирения новгородцы снова признали власть Ярослава, которого поддержал и хан, повелевший снова «посадить Ярослава».
По мнению советского историка Вадима Каргалова («Конец ордынского ига») события жизни князя Ярослава свидетельствовали о продолжении ослабления княжеской власти и использовании ордынцами русских князей как проводников своей политики.
После смерти князя Ярослава на пути из Сарая в Тверь в 1272 году (скорее всего, его отравили ордынцы) вмешательство монголов во внутренние дела Руси ещё больше усилилось.
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