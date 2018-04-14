В регионе обсудят историческую роль почитания образа Святого Георгия

pixabay.comВ регионе обсудят историческую роль почитания образа Святого Георгия14 апреля в 14.30 в Нижнем Новгороде Нижегородская региональная общественная организация «Общество памяти Георгиевских кавалеров имени капитана 1 ранга Петра Ниловича Черкасова» в рамках проекта «Герои своего времени» при поддержке Нижегородской митрополии, министерства внутренней региональной и муниципальной политики, министерства образования и Общественной палаты Нижегородской области проводит научно — просветительскую конференцию «Георгиевские чтения».

На конференции обсудят вопросы, связанные с исторической ролью почитания образа Святого Георгия, важности изучения его биографии с целью воспитания мужества, героизма и гуманизма у будущих воинов.

Слушателям конференции будут представлены презентации о биографии Георгия Всеволодовича, об истории Ордена Святого Георгия и его кавалерах, о деятельности рабочей группы по увековечиванию награжденных Орденом и Знаком отличия Святого Георгия, презентация сайта о Георгиевских кавалерах.