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В регионе обсудят историческую роль почитания образа Святого Георгия
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В регионе обсудят историческую роль почитания образа Святого Георгия 

Нижегородская правда 35 минут назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comВ регионе обсудят историческую роль почитания образа Святого Георгия14 апреля в 14.30 в Нижнем Новгороде Нижегородская региональная общественная организация «Общество памяти Георгиевских кавалеров имени капитана 1 ранга Петра Ниловича Черкасова» в рамках проекта «Герои своего времени» при поддержке Нижегородской митрополии, министерства внутренней региональной и муниципальной политики, министерства образования и Общественной палаты Нижегородской области проводит научно — просветительскую конференцию «Георгиевские чтения».
На конференции обсудят вопросы, связанные с исторической ролью почитания образа Святого Георгия, важности изучения его биографии с целью воспитания мужества, героизма и гуманизма у будущих воинов.
Слушателям конференции будут представлены презентации о биографии Георгия Всеволодовича, об истории Ордена Святого Георгия и его кавалерах, о деятельности рабочей группы по увековечиванию награжденных Орденом и Знаком отличия Святого Георгия, презентация сайта о Георгиевских кавалерах.
Конференция входит в число циклов мероприятий, посвященных Дням памяти Святого Георгия 9 декабря, 4 марта и 6 мая, и приурочена ко дню канонизации 4марта (17 февраля по старому стилю) 1238 года основателя города Нижнего Новгорода.
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