Российская кинокомпания откроет производство компьютерной графики в Калининградской области

Российская кинокомпания организует в Калининграде производство компьютерной графики. Проект создания высокотехнологического кластера по производству визуальных эффектов для кинофильмов был представлен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области

Объем инвестиций в бизнес-проект оценивается в 950 млн рублей, из который треть составляют собственные средства кинокомпании. Инвестор намерен получить статус резидента Особой экономической зоны, чтобы воспользоваться налоговыми и другими преференциями этого правового режима.