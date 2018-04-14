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Российская кинокомпания откроет производство компьютерной графики в Калининградской области
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Российская кинокомпания откроет производство компьютерной графики в Калининградской области 

Вести Калининград 50 минут назад
Фото: Вести Калининград
Российская кинокомпания организует в Калининграде производство компьютерной графики. Проект создания высокотехнологического кластера по производству визуальных эффектов для кинофильмов был представлен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области.
Объем инвестиций в бизнес-проект оценивается в 950 млн рублей, из который треть составляют собственные средства кинокомпании. Инвестор намерен получить статус резидента Особой экономической зоны, чтобы воспользоваться налоговыми и другими преференциями этого правового режима.
Кроме того, компании потребуется помощь властей региона, чтобы оформить земельный участок, подключиться к коммуникациям. Офисы и производственные павильоны компании разместятся на юго-востоке Калининграда, на пересечении улиц Левитана, Станиславского и Подполковника Емельянова. В связи с активным жилищным строительством в этом районе, в том числе жилья для социальных категорий населения, губернатор Антон Алиханов рекомендовал проверить параметры земельного участка, подготовить более детальное технико-экономическое обоснование проекта. Инвестиционное соглашение с компанией правительство области подпишет только после согласования уточненных характеристик проекта.
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