К дачному сезону курганские перевозчики могут опять поднять цены

Курганцы вынуждены оплачивать покупку новых автобусов.

Устав слушать всеобщее недовольство техническим состоянием городского общественного транспорта, один из перевозчиков решил закупить в лизинг несколько новеньких автобусов. Такая новость была озвучена сотрудниками «Попутчик+». Чтобы быстрее рассчитаться за покупку, перевозчики вновь поднимают цену за проезд. Отныне, чтобы поехать на автобусах по маршрутам: 37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 и 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359 пассажир обязан заплатить уже 24 рубля.