Ещё
К дачному сезону курганские перевозчики могут опять поднять цены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К дачному сезону курганские перевозчики могут опять поднять цены 

Уральский меридиан 52 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Курганцы вынуждены оплачивать покупку новых автобусов.
Устав слушать всеобщее недовольство техническим состоянием городского общественного транспорта, один из перевозчиков решил закупить в лизинг несколько новеньких автобусов. Такая новость была озвучена сотрудниками «Попутчик+». Чтобы быстрее рассчитаться за покупку, перевозчики вновь поднимают цену за проезд. Отныне, чтобы поехать на автобусах по маршрутам: 37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 и 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359 пассажир обязан заплатить уже 24 рубля.
Повышение цен за проезд уже были в январе и начале февраля текущего года. Появилась информация о том, что за апрельским повышением последует еще и майское. Так после 25 мая пассажир раскошелится на 25 рублей за одну поездку. В транспортном управлении Кургана нам эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Ведь неизвестно, что взбредет в голову частным перевозчикам с наступлением дачного сезона.
Уральский меридиан: последние новости
На улицах Тюмени появились новые автобусные остановки В Челябинской области приставы опечатали газозаправочную станцию Более 250 кг рыбы изъяли у уличных торговцев в Тюмени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1043
Сирия отбивалась от атаки «Буками»977
«Оскорбление президента России неприемлемо»119
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН152
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»102
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение