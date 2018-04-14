К дачному сезону курганские перевозчики могут опять поднять цены 

Курганцы вынуждены оплачивать покупку новых автобусов.
Устав слушать всеобщее недовольство техническим состоянием городского общественного транспорта, один из перевозчиков решил закупить в лизинг несколько новеньких автобусов. Такая новость была озвучена сотрудниками «Попутчик+». Чтобы быстрее рассчитаться за покупку, перевозчики вновь поднимают цену за проезд. Отныне, чтобы поехать на автобусах по маршрутам: 37, 48, 319, 323, 329, 339, 366 и 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359 пассажир обязан заплатить уже 24 рубля.
Повышение цен за проезд уже были в январе и начале февраля текущего года. Появилась информация о том, что за апрельским повышением последует еще и майское. Так после 25 мая пассажир раскошелится на 25 рублей за одну поездку. В транспортном управлении Кургана нам эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Ведь неизвестно, что взбредет в голову частным перевозчикам с наступлением дачного сезона.