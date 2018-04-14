Ещё
Мэй заявила об успехе ударов по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй заявила об успехе ударов по Сирии 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Frank Augstein/AP
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что уверена в успехе ударов по Сирии, сообщает Reuters.
Новость дополняется.
Газета.Ru: последние новости
Умер Милош Форман Глава Евросовета рассказал, какую строну выбирает ЕС Депутат Госдумы уверен, что ответные санкции России затронут Украину
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1043
Сирия отбивалась от атаки «Буками»977
«Оскорбление президента России неприемлемо»119
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН152
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»102
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение