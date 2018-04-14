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В Дальневосточном ВОКУ стартовала подготовка к участию в Параде Победы
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В Дальневосточном ВОКУ стартовала подготовка к участию в Параде Победы 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Тренировки проходят в утреннее время в часы занятий по строевой подготовке.
В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище началась подготовка к участию в Параде Победы. Курсанты училища примут участие в торжественных мероприятиях в столицах Хабаровского края и Амурской области.
Тренировки проходят в утреннее время в часы занятий по строевой подготовке. На данном этапе происходит поэтапный подбор и слаживание праздничных коробок при прохождении строем. К тренировкам привлечен весь личный состав училища за исключением дежурной смены.
В тренировках также участвуют курсанты-иностранцы специального факультета училища. Они тренируются в составе своих праздничных коробок и будут участвовать в парадной форме своих государств в торжественном прохождении по центральной площади г. Благовещенска.
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