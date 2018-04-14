Под Челябинском начал работать контактный зоопарк с танцующими страусами

Поселок Кумысный, который находится в Чебаркульском районе Челябинской области , давно известен даже за пределами Южного Урала. Уставшие от суеты городские жители приезжают сюда, чтобы пообщаться с необычными и даже экзотическими животными.

На фоне необычных пейзажей уральской природы расположились две усадьбы. На одной из них — страусовая ферма и контактный зоопарк, а на другой — хаски-парк «Таежная ферма».

Зайдя в хаски-парк, можно буквально оглохнуть от лая и визга четвероногих обитателей. Таким образом сибирские хаски и самоеды привлекают внимание посетителей. Каждый хочет, чтобы его погладили и обняли.

— Охранники из них, конечно, никакие. В лучшем случае залижут грабителя до смерти, а скорее просто помогут ему собрать и вынести из дома ваши вещи, — смеется и рассказывает корреспондентам "Южноуральской панорамы" владелец хаски-парка Динар Хакимов.

Гостей здесь встречают круглый год, хотя основной поток приходится на новогодние каникулы. Для воспитанников детских домов и детей-инвалидов устраивают бесплатные экскурсии. Угощают блинами и дарят на память очень теплые носки из шерсти самоеда.

На соседней усадьбе — контактный зоопарк с необычными обитателями. Хорьки, песцы, еноты, совы, лисы и косули — всех можно потрогать и рассмотреть максимально близко. А гвоздь программы здесь — дрессированные страусы. Их дрессировщица Елена Хакимова может одним взмахом руки заставить птиц танцевать, приседать и снимать шапки с туристов.

Каждая экскурсия на ферме — индивидуальная, на память отсюда можно унести страусиное яйцо. К слову, омлетом из такого яйца можно накормить дюжину крепких мужчин, а из скорлупы рукодельницы изготавливают необычные лампы. По словам владельца страусиной фермы Марселя Хакимова, место жительства страусов будет расширяться — уже летом птицы будут бегать по участку в три с половиной гектара. И это будет самая большая страусиная ферма на Урале.