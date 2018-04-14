Когда количество не переходит в качество

Москва , 14 апреля — «Вести. Экономика» Каждый раз, когда в стране разворачивается работа по формированию долгосрочной стратегии экономического развития, в обществе возникают новые ожидания. Вот сейчас, когда умные и ответственные эксперты всерьез возьмутся за дело, мы получим ясную и прозрачную стратегию, которую действующая власть не сможет игнорировать, а значит, страна скоро придет к светлому будущему. Однако чуда не происходит, констатирует Александр Широв , заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Чем дальше, тем больше возникает пропасть между красивыми представлениями о будущем развитии экономики и реальной социально-экономической действительностью в стране. На наш взгляд, это отнюдь не всегда связано с недальновидностью и злонамеренностью власти. Часто само экспертное сообщество не в состоянии избавиться от шаблонного мышления и предложить действительно стройную систему действий в области экономической политики.

Центр стратегических разработок (ЦСР) наконец опубликовал сжатую версию стратегии, над которой в течении года работали сотни экспертов, и на написание которой были потрачены десятки, если не сотни миллионов рублей. Можно отметить, что труд экспертов не пропал даром. Большинство предложений ЦСР вполне соответствуют текущей ситуации в экономике России и являются вполне адекватными. Беда в том, что на этих предложениях вряд ли можно построить экономическую политику, обеспечивающую экономический прорыв. То есть, уже сейчас ключевые положения программы ЦСР входят в прямое противоречие с духом послания Президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 г.

В частности, Президент говорит об удвоении подушевого ВВП в 1.5 раза к 2026 г. В материалах ЦСР на эту задачу прямо работает лишь предложение об увеличении вложений в инфраструктуру. Большинство других мер экономической политики носят долгосрочный характер с неясными перспективами влияния на экономическую динамику. То есть, в программе ЦСР отсутствует ключевое звено — механизмы ускорения экономического роста в кратко— и среднесрочной перспективе. Без этого обеспечить сколько-нибудь приемлемые темпы роста в ближайшие шесть лет практически невозможно, а ведь именно этот промежуток времени будет ключевым для развития нашей страны в ближайшие десятилетия.

Есть предложениях ЦСР и ряд пунктов, которые уже стали «визитными карточками» документов, выходящих из под пера экспертов, связанных с А. Л. Кудриным. В частности, это сюжеты с повышением пенсионного возраста и бюджетным маневром. Они достаточно подробно описаны, подкреплены расчетами того или иного качества и сложности. Проблема в одном: авторы постоянно пытаются рассматривать российскую экономику в статике, не понимая, что в условиях низких темпов экономического роста и финансовых ограничений все эти мероприятия в области бюджетной политики все равно не могут привести к положительному результату, а, соответственно, заострение на них такого внимания является непродуктивным использованием интеллектуальных ресурсов.

Если экономика будет устойчиво формировать доходы, то проблемы бюджетной системы будет решены в рабочем порядке. В противном случае никакие хитроумные способы перераспределения куцих ресурсов бюджетной системы не спасут экономику. Глобальна проблема низкого уровня доходов — подавляющая част российского населения от этого никуда не денется.

Ровно как не является панацеей разгосударствление экономики и стимулирование малого и среднего бизнеса. Эта деятельность нуждается в соответствующем финансовом обеспечении, а про него говориться крайне мало.

Итак, представленные документы ЦСР — это набор квалифицированных материалов по ряду направлений экономической политики, которые так и не стали полноценной сбалансированной стратегией. Чтобы сделать это вывод достаточно проанализировать текст Послания Президента Федеральному собранию, где с некоторым трудом можно найти лишь отдельные мотивы текстов ЦСР, в отличие от которых сам текст Послания является вполне сбалансированным документом.

Сказанное отнюдь не означает, что усилия экспертов, участвующих в работе ЦСР, прошли зря. Этот уникальный опыт задействования значительной части экспертного сообщества обязательно должен быть использован при финализации стратегии развития страны на ближайшие 5-7 лет.