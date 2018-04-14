Когда количество не переходит в качество 

Москва, 14 апреля — «Вести. Экономика» Каждый раз, когда в стране разворачивается работа по формированию долгосрочной стратегии экономического развития, в обществе возникают новые ожидания. Вот сейчас, когда умные и ответственные эксперты всерьез возьмутся за дело, мы получим ясную и прозрачную стратегию, которую действующая власть не сможет игнорировать, а значит, страна скоро придет к светлому будущему. Однако чуда не происходит, констатирует Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Чем дальше, тем больше возникает пропасть между красивыми представлениями о будущем развитии экономики и реальной социально-экономической действительностью в стране. На наш взгляд, это отнюдь не всегда связано с недальновидностью и злонамеренностью власти. Часто само экспертное сообщество не в состоянии избавиться от шаблонного мышления и предложить действительно стройную систему действий в области экономической политики.
Центр стратегических разработок (ЦСР) наконец опубликовал сжатую версию стратегии, над которой в течении года работали сотни экспертов, и на написание которой были потрачены десятки, если не сотни миллионов рублей. Можно отметить, что труд экспертов не пропал даром. Большинство предложений ЦСР вполне соответствуют текущей ситуации в экономике России и являются вполне адекватными. Беда в том, что на этих предложениях вряд ли можно построить экономическую политику, обеспечивающую экономический прорыв. То есть, уже сейчас ключевые положения программы ЦСР входят в прямое противоречие с духом послания Президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 г.
В частности, Президент говорит об удвоении подушевого ВВП в 1.5 раза к 2026 г. В материалах ЦСР на эту задачу прямо работает лишь предложение об увеличении вложений в инфраструктуру. Большинство других мер экономической политики носят долгосрочный характер с неясными перспективами влияния на экономическую динамику. То есть, в программе ЦСР отсутствует ключевое звено — механизмы ускорения экономического роста в кратко— и среднесрочной перспективе. Без этого обеспечить сколько-нибудь приемлемые темпы роста в ближайшие шесть лет практически невозможно, а ведь именно этот промежуток времени будет ключевым для развития нашей страны в ближайшие десятилетия.
Есть предложениях ЦСР и ряд пунктов, которые уже стали «визитными карточками» документов, выходящих из под пера экспертов, связанных с А. Л. Кудриным. В частности, это сюжеты с повышением пенсионного возраста и бюджетным маневром. Они достаточно подробно описаны, подкреплены расчетами того или иного качества и сложности. Проблема в одном: авторы постоянно пытаются рассматривать российскую экономику в статике, не понимая, что в условиях низких темпов экономического роста и финансовых ограничений все эти мероприятия в области бюджетной политики все равно не могут привести к положительному результату, а, соответственно, заострение на них такого внимания является непродуктивным использованием интеллектуальных ресурсов.
Если экономика будет устойчиво формировать доходы, то проблемы бюджетной системы будет решены в рабочем порядке. В противном случае никакие хитроумные способы перераспределения куцих ресурсов бюджетной системы не спасут экономику. Глобальна проблема низкого уровня доходов — подавляющая част российского населения от этого никуда не денется.
Ровно как не является панацеей разгосударствление экономики и стимулирование малого и среднего бизнеса. Эта деятельность нуждается в соответствующем финансовом обеспечении, а про него говориться крайне мало.
Итак, представленные документы ЦСР — это набор квалифицированных материалов по ряду направлений экономической политики, которые так и не стали полноценной сбалансированной стратегией. Чтобы сделать это вывод достаточно проанализировать текст Послания Президента Федеральному собранию, где с некоторым трудом можно найти лишь отдельные мотивы текстов ЦСР, в отличие от которых сам текст Послания является вполне сбалансированным документом.
Сказанное отнюдь не означает, что усилия экспертов, участвующих в работе ЦСР, прошли зря. Этот уникальный опыт задействования значительной части экспертного сообщества обязательно должен быть использован при финализации стратегии развития страны на ближайшие 5-7 лет.