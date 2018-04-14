18 памятников, посвященных ВОВ, благоустроят в Советском районе

18 памятников, посвященных Великой Отечественной войне, благоустроят в Советском районе Нижнего Новгорода ко Дню Победы.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, соответствующее решение было принято на организационном совещании в районной администрации, в котором приняли участие представители предприятий района, сотрудники учебных заведений, руководители подрядных организаций и активисты.

Ремонтно-восстановительные работы по благоустройству восьми памятных мест на кладбище «Марьина роща» и десяти на территории района пройдут в рамках подготовки к 9 Мая, а также в ходе месячника по благоустройству.

Вокруг памятных мест уберут мусор; мемориалы отремонтируют, по необходимости восстановят, а также произведут окраску перил и ограждений к ним.

Кроме того, приведут в порядок 16 мемориальных досок, посвященных ВОВ, и очистят стены домов, на которых они расположены.