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18 памятников, посвященных ВОВ, благоустроят в Советском районе
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18 памятников, посвященных ВОВ, благоустроят в Советском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
18 памятников, посвященных Великой Отечественной войне, благоустроят в Советском районе Нижнего Новгорода ко Дню Победы.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе городской администрации, соответствующее решение было принято на организационном совещании в районной администрации, в котором приняли участие представители предприятий района, сотрудники учебных заведений, руководители подрядных организаций и активисты.
Ремонтно-восстановительные работы по благоустройству восьми памятных мест на кладбище «Марьина роща» и десяти на территории района пройдут в рамках подготовки к 9 Мая, а также в ходе месячника по благоустройству.
Вокруг памятных мест уберут мусор; мемориалы отремонтируют, по необходимости восстановят, а также произведут окраску перил и ограждений к ним.
Кроме того, приведут в порядок 16 мемориальных досок, посвященных ВОВ, и очистят стены домов, на которых они расположены.
«Памятные места — гордость района. Закрепление за каждым предприятием своего памятника — хорошая традиция. Вопрос уборки и содержания памятных мест района — под моим личным контролем», — прокомментировал принятое решение глава районной администрации Владимир Исаев.
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