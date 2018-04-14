На Ставрополье пройдет автопробег, посвященный Дню Победы 

16 апреля у Вечного огня стартует краевой автопробег «Эх, путь-дорожка, фронтовая… », сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии Ставрополя.
Ветераны вместе со школьниками, студентами и жителями города развернут у мемориала огромную копию Знамени Победы.
Также изготовят небольшие копии государственной реликвии.
Участники акции почтут память павших героев и возложат цветы к подножию памятника.
Ранее сообщалось, что зимой этого года в честь 75-летия битвы за Кавказ автопробег прошел во всех республиках Северного Кавказа, а также Ростовской области и Краснодарском крае.
Теперь за оставшиеся три недели до Дня Победы участники автопробега посетят все 34 муниципальных района и городских округа Ставропольского края, более 100 населенных пунктов.
Завершится автопробег 8 мая в краевой столице.