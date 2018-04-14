На Ставрополье пройдет автопробег, посвященный Дню Победы

16 апреля у Вечного огня стартует краевой автопробег «Эх, путь-дорожка, фронтовая… », сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии Ставрополя

Ветераны вместе со школьниками, студентами и жителями города развернут у мемориала огромную копию Знамени Победы.

Также изготовят небольшие копии государственной реликвии.

Участники акции почтут память павших героев и возложат цветы к подножию памятника.

Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что зимой этого года в честь 75-летия битвы за Кавказ автопробег прошел во всех республиках Северного Кавказа, а также Ростовской области

Теперь за оставшиеся три недели до Дня Победы участники автопробега посетят все 34 муниципальных района и городских округа Ставропольского края , более 100 населенных пунктов.

Завершится автопробег 8 мая в краевой столице.