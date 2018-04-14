В Пензе начался гарантийный ремонт 24 магистралей

Пензе дорожники стали активнее проводить работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчики ООО «Пензадорстрой», ООО «Автодорога», ООО «Магистраль», ООО «ДСУ-1», а также МУП «Пензадормост» в рамках гарантийных обязательств занимаются восстановлением дорог асфальтобетоном и асфальтом и по программе «Безопасные качественные дороги» на улицах: Объездная (от ул. 40 лет Октября до ул. Рябова), Кижеватова, Бийская, 40 лет Октября, Красная Горка, Советская, Одесская, Ульяновская, Володарского. Такие данные предоставил и.о. директора департамента ЖКХ города.

ООО «Магистраль», а также МУП «Пензадормост» работают щебнем и асфальтовым гранулятом на улицах: Дружбы, Пролетарская, Луначарского,. Набережная р. Мойки, Тимирязева, Чкалова, Б. Радищевская, Кольцова, Пацаева, Пушкина, Революционная, Бийская, Петровская, Ладожская, 1-ый Онежский проезд.