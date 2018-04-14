Название нового парка на левом берегу Дона могут выбрать ростовчане

Имя новому парку на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону могут выбрать вместе с горожанами. Об этом в ходе встречи с предпринимателями Ленинского района рассказа глава городской администрации Виталий Кушнарев

«Название новому парку ещё не дали. Мы его обязательно придумаем или отдадим этот вопрос на откуп горожан», — отметил он. Работы по обустройству нового парка закончатся 30 апреля. На площади 16 га появится 7 детских площадок с 4 детскими комплексами, 3 спортплощадки на 44 уличных тренажёра и велопарковка. Будут установлены новые светильники, 523 скамьи, 12 столиков с лавочками, 6 питьевых фонтанчиков, 441 урна и 50 контейнеров для уборки за животными. Запланировано комплексное озеленение с высадкой деревьев и многолетних растений. 63 дерева спилят, однако посадят 914 новых — тополей, рябин, ив, ясеней, а также 7 тыс. кустарников и 33 тыс. цветов. Также Виталий Кушнарев сказал, что на старых видеороликах Ростова, опубликованных в интернете, город буквально утопает в зелени. Он отметил, что хочется приблизиться к такому уровню. Сейчас приживаются далеко не все высаженные деревья, и эту проблему планируется решать.