Цветы победы над бедностью в уезде Шуанфэн

Лоуди /пров. Хунань/, 13 апреля / Синьхуа / — 1-й Ганьтанский культурно-туристический фестиваль пионов молочноцветковых открылся сегодня в поселке Ганьтан уезда Шуанфэн провинции Хунань /Центральный Китай /.

В последние годы местные власти стимулируют бедные крестьянские семьи вступать в кооперативы по выращиванию пионов молочноцветковых, лилий и других лекарственных растений традиционной китайской медицины, а также создавать комплексные аграрно-туристические базы.

Лоуди /пров. Хунань/, 13 апреля /Синьхуа/ — 1-й Ганьтанский культурно-туристический фестиваль пионов молочноцветковых открылся сегодня в поселке Ганьтан уезда Шуанфэн провинции Хунань /Центральный Китай/.

В последние годы местные власти стимулируют бедные крестьянские семьи вступать в кооперативы по выращиванию пионов молочноцветковых, лилий и других лекарственных растений традиционной китайской медицины, а также создавать комплексные аграрно-туристические базы.