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Цветы победы над бедностью в уезде Шуанфэн
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Цветы победы над бедностью в уезде Шуанфэн 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Лоуди /пров. Хунань/, 13 апреля /Синьхуа/ — 1-й Ганьтанский культурно-туристический фестиваль пионов молочноцветковых открылся сегодня в поселке Ганьтан уезда Шуанфэн провинции Хунань /Центральный Китай/.
В последние годы местные власти стимулируют бедные крестьянские семьи вступать в кооперативы по выращиванию пионов молочноцветковых, лилий и других лекарственных растений традиционной китайской медицины, а также создавать комплексные аграрно-туристические базы.
Лоуди /пров. Хунань/, 13 апреля /Синьхуа/ — 1-й Ганьтанский культурно-туристический фестиваль пионов молочноцветковых открылся сегодня в поселке Ганьтан уезда Шуанфэн провинции Хунань /Центральный Китай/.
В последние годы местные власти стимулируют бедные крестьянские семьи вступать в кооперативы по выращиванию пионов молочноцветковых, лилий и других лекарственных растений традиционной китайской медицины, а также создавать комплексные аграрно-туристические базы.
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