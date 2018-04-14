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В Нижегородской области почтили память узников фашистских концлагерей
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В Нижегородской области почтили память узников фашистских концлагерей 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comВ Нижегородской области почтили память узников фашистских концлагерейТрадиционное мероприятие, посвященное Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошло в Нижегородском областном доме ветеранов.
В мероприятии приняли участие заместитель министра социальной политики Нижегородской области Нина Расцветова, 23 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, проживающих в городе Нижнем Новгороде и Нижегородской области, волонтеры и учащиеся школ.
«В этот день мы отдаем дань памяти узникам фашистских концлагерей, чествуем выживших и вспоминаем тех, кого с нами уже сегодня нет, примите искренние пожелания крепкого здоровья, душевного спокойствия, внимания со стороны близких», — сказала в своем приветственном слове заместитель Нина Расцветова.
Торжественная часть мероприятия завершилась концертной программой.
Напомним, что в 1952 году по инициативе ООН 11 апреля объявлен Международным Днем освобождения узников фашистских концлагерей (в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии).
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