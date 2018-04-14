В Нижегородской области почтили память узников фашистских концлагерей

pixabay.comВ Нижегородской области почтили память узников фашистских концлагерейТрадиционное мероприятие, посвященное Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошло в Нижегородском областном доме ветеранов.

В мероприятии приняли участие заместитель министра социальной политики Нижегородской области Нина Расцветова, 23 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, проживающих в городе Нижнем Новгороде и Нижегородской области, волонтеры и учащиеся школ.

«В этот день мы отдаем дань памяти узникам фашистских концлагерей, чествуем выживших и вспоминаем тех, кого с нами уже сегодня нет, примите искренние пожелания крепкого здоровья, душевного спокойствия, внимания со стороны близких», — сказала в своем приветственном слове заместитель Нина Расцветова.

Торжественная часть мероприятия завершилась концертной программой.