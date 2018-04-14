В Югре закрываются зимники. Ямальские «продолжения» тоже

16 апреля в связи с повышением температуры окружающей среды планируется закрытие всех региональных зимников на территории Ханты-Мансийского автономного округа

По этой причине будет прекращено движение на участке «Азовы-Теги» зимника " Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (в границах ЯНАО ).

Со стороны ЯНАО зимник будет открыт до третьей декады апреля. Сейчас режим его работы таков: участок Лабытнанги — Катравож с 08-00 до 20-00 открыт для всех видов транспорта массой до 3,5 тонн, с 20-00 до 08-00 — для всех видов машин массой до 30 тонн.

Участок Катравож — Мужи — Теги с 08-00 до 20-00 открыт для полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн, с 20-00 до 08-00 — для полноприводных авто массой до 30 тонн.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.