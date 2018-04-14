Ещё
В Югре закрываются зимники. Ямальские «продолжения» тоже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Югре закрываются зимники. Ямальские «продолжения» тоже 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
16 апреля в связи с повышением температуры окружающей среды планируется закрытие всех региональных зимников на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
По этой причине будет прекращено движение на участке «Азовы-Теги» зимника "Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (в границах ЯНАО).
Со стороны ЯНАО зимник будет открыт до третьей декады апреля. Сейчас режим его работы таков: участок Лабытнанги — Катравож с 08-00 до 20-00 открыт для всех видов транспорта массой до 3,5 тонн, с 20-00 до 08-00 — для всех видов машин массой до 30 тонн.
Участок Катравож — Мужи — Теги с 08-00 до 20-00 открыт для полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн, с 20-00 до 08-00 — для полноприводных авто массой до 30 тонн.
Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.
ИА Север-Пресс: последние новости
На Ямале предотвращают лавины и потопы В Тюмени представили «дорожную» карту развития Арктики Серебряный регион ТОП-20. Ямал лидирует в сфере молодежной политики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1066
Сирия отбивалась от атаки «Буками»982
«Оскорбление президента России неприемлемо»122
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»110
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН152
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение