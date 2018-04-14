Парад техники ЖКХ дал старт месячнику благоустройства в Балашихе

Более ста специализированных машин выстроились на площади у Ледового дворца.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы убираем территорию города, проводим месячник благоустройства. Сегодня мероприятие началось с парада коммунальной техники. Представители дорожных и коммунальных служб вместе с сотрудниками управляющих компаний собрались на площади у Ледового дворца. Сейчас они отправляются на свои участки, убирать территорию у домов, городские улицы. Мы рассчитываем, что сегодня около 2000 сотрудников управляющих компаний будут работать на территории города

Вместе с министром имущественных отношений Московской области Андреем Аверкиева глава города осмотрел технику, пообщался с руководителями коммунальных предприятий и посетил парк «Пехорка».

«В основном здесь муниципальные предприятия. Техника новая, чистая, в хорошем состоянии», — отметил Андрей Аверкиев.

После парада техники в городе начался первый весенний общегородской субботник. Участие в нем принимают все управляющие компании города, а также сотрудники учреждений образования, спорта, культуры, здравоохранения города.