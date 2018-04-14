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В старейшем городе Восточной Сибири планируют воссоздать казачий острог
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В старейшем городе Восточной Сибири планируют воссоздать казачий острог 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Культурно-исторический центр, где будет воссоздан фрагмент казачьего острога, планируется построить в Енисейске, старейшем городе Восточной Сибири. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель туристическо-информационного центра (ТИЦ) Красноярского края.
"В Енисейске подготовили инвестиционное предложение, которое предусматривает воссоздание фрагмента Енисейского острога. В нем будет располагаться культурно-исторический центр", — сказал представитель ТИЦ.
Согласно материалам мэрии Енисейска, стоимость проекта — 40,5 млн рублей, срок реализации — 30 месяцев, окупаемости — восемь лет. Речь идет о строительстве двухэтажной деревянной осторожной башни площадью 300 квадратных метров.
Енисейск — старейший город Восточной Сибири — основан в 1619 году русскими первопроходцами на левом берегу Енисея. Почти два века он был административным и экономическим центром Восточной Сибири. Через Енисейск проходили основные торговые пути, маршруты экспедиций Андрея Дубенского, Семена Дежнева, Витуса Беринга. Город входит в список из 41 исторического поселения России.
Енисейск является единственным в крае населенным пунктом, сохранившим планировку и основной фонд исторической застройки рубежа XIX-XX веков. Указом президента РФ празднование юбилея Енисейска в 2019 году включено в список федеральных мероприятий.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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