В старейшем городе Восточной Сибири планируют воссоздать казачий острог

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Культурно-исторический центр, где будет воссоздан фрагмент казачьего острога, планируется построить в Енисейске , старейшем городе Восточной Сибири. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель туристическо-информационного центра (ТИЦ) Красноярского края

"В Енисейске подготовили инвестиционное предложение, которое предусматривает воссоздание фрагмента Енисейского острога. В нем будет располагаться культурно-исторический центр", — сказал представитель ТИЦ.

Согласно материалам мэрии Енисейска, стоимость проекта — 40,5 млн рублей, срок реализации — 30 месяцев, окупаемости — восемь лет. Речь идет о строительстве двухэтажной деревянной осторожной башни площадью 300 квадратных метров.

Енисейск — старейший город Восточной Сибири — основан в 1619 году русскими первопроходцами на левом берегу Енисея. Почти два века он был административным и экономическим центром Восточной Сибири. Через Енисейск проходили основные торговые пути, маршруты экспедиций Андрея Дубенского, Семена Дежнева, Витуса Беринга. Город входит в список из 41 исторического поселения России

Енисейск является единственным в крае населенным пунктом, сохранившим планировку и основной фонд исторической застройки рубежа XIX-XX веков. Указом президента РФ празднование юбилея Енисейска в 2019 году включено в список федеральных мероприятий.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.