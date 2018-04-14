Ещё
Вышивальщица из Шицзячжуана создала 8-метровое панно «По реке в День поминовения усопших»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вышивальщица из Шицзячжуана создала 8-метровое панно «По реке в День поминовения усопших» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан, 13 апреля /Синьхуа/ — Син Ланьфан — вышивальщица из города Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. В 2000 году, потеряв работу на текстильном предприятии, она приехала в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ для обучения искусству вышивки, после чего вернулась в Шицзячжуан и основала собственный бизнес.
В своем творчестве Син Ланьфан гармонично объединила технику, приемы шитья и манеру северной и сучжоуской китайской вышивки, что позволяет ей создавать оригинальные и непохожие друг на друга произведения. Недавно мастерица завершила четырехлетнюю работу над панно «По реке в День поминовения усопших» длиной 8 м и шириной 0,5 м.
Шицзячжуан, 13 апреля /Синьхуа/ — Син Ланьфан — вышивальщица из города Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. В 2000 году, потеряв работу на текстильном предприятии, она приехала в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ для обучения искусству вышивки, после чего вернулась в Шицзячжуан и основала собственный бизнес.
В своем творчестве Син Ланьфан гармонично объединила технику, приемы шитья и манеру северной и сучжоуской китайской вышивки, что позволяет ей создавать оригинальные и непохожие друг на друга произведения. Недавно мастерица завершила четырехлетнюю работу над панно «По реке в День поминовения усопших» длиной 8 м и шириной 0,5 м.
Шицзячжуан, 13 апреля /Синьхуа/ — Син Ланьфан — вышивальщица из города Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. В 2000 году, потеряв работу на текстильном предприятии, она приехала в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ для обучения искусству вышивки, после чего вернулась в Шицзячжуан и основала собственный бизнес.
В своем творчестве Син Ланьфан гармонично объединила технику, приемы шитья и манеру северной и сучжоуской китайской вышивки, что позволяет ей создавать оригинальные и непохожие друг на друга произведения. Недавно мастерица завершила четырехлетнюю работу над панно «По реке в День поминовения усопших» длиной 8 м и шириной 0,5 м.
Шицзячжуан, 13 апреля /Синьхуа/ — Син Ланьфан — вышивальщица из города Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. В 2000 году, потеряв работу на текстильном предприятии, она приехала в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ для обучения искусству вышивки, после чего вернулась в Шицзячжуан и основала собственный бизнес.
В своем творчестве Син Ланьфан гармонично объединила технику, приемы шитья и манеру северной и сучжоуской китайской вышивки, что позволяет ей создавать оригинальные и непохожие друг на друга произведения. Недавно мастерица завершила четырехлетнюю работу над панно «По реке в День поминовения усопших» длиной 8 м и шириной 0,5 м.
ИА Синьхуа: последние новости
Очередной брифинг Генштаба ВС России о ситуации в Сирии Срочно: Удар по Сирии -- единичная акция против сирийского правительства -- Пентагон В Узбекистане появится новая система таможенного контроля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1066
Сирия отбивалась от атаки «Буками»982
«Оскорбление президента России неприемлемо»122
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»110
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН152
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение