Вышивальщица из Шицзячжуана создала 8-метровое панно «По реке в День поминовения усопших»

Шицзячжуан, 13 апреля / Синьхуа / — Син Ланьфан — вышивальщица из города Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. В 2000 году, потеряв работу на текстильном предприятии, она приехала в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ для обучения искусству вышивки, после чего вернулась в Шицзячжуан и основала собственный бизнес.

В своем творчестве Син Ланьфан гармонично объединила технику, приемы шитья и манеру северной и сучжоуской китайской вышивки, что позволяет ей создавать оригинальные и непохожие друг на друга произведения. Недавно мастерица завершила четырехлетнюю работу над панно «По реке в День поминовения усопших» длиной 8 м и шириной 0,5 м.

Шицзячжуан, 13 апреля /Синьхуа/ — Син Ланьфан — вышивальщица из города Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. В 2000 году, потеряв работу на текстильном предприятии, она приехала в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ для обучения искусству вышивки, после чего вернулась в Шицзячжуан и основала собственный бизнес.

В своем творчестве Син Ланьфан гармонично объединила технику, приемы шитья и манеру северной и сучжоуской китайской вышивки, что позволяет ей создавать оригинальные и непохожие друг на друга произведения. Недавно мастерица завершила четырехлетнюю работу над панно «По реке в День поминовения усопших» длиной 8 м и шириной 0,5 м.

Шицзячжуан, 13 апреля /Синьхуа/ — Син Ланьфан — вышивальщица из города Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. В 2000 году, потеряв работу на текстильном предприятии, она приехала в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ для обучения искусству вышивки, после чего вернулась в Шицзячжуан и основала собственный бизнес.

В своем творчестве Син Ланьфан гармонично объединила технику, приемы шитья и манеру северной и сучжоуской китайской вышивки, что позволяет ей создавать оригинальные и непохожие друг на друга произведения. Недавно мастерица завершила четырехлетнюю работу над панно «По реке в День поминовения усопших» длиной 8 м и шириной 0,5 м.

Шицзячжуан, 13 апреля /Синьхуа/ — Син Ланьфан — вышивальщица из города Шицзячжуан провинции Хэбэй /Северный Китай/. В 2000 году, потеряв работу на текстильном предприятии, она приехала в Сучжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ для обучения искусству вышивки, после чего вернулась в Шицзячжуан и основала собственный бизнес.

В своем творчестве Син Ланьфан гармонично объединила технику, приемы шитья и манеру северной и сучжоуской китайской вышивки, что позволяет ей создавать оригинальные и непохожие друг на друга произведения. Недавно мастерица завершила четырехлетнюю работу над панно «По реке в День поминовения усопших» длиной 8 м и шириной 0,5 м.