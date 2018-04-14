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В Самаре прошел Гагаринский субботник
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В Самаре прошел Гагаринский субботник 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
На него вышли глава Самары Елена Лапушкина, участники кадрового проекта городской администрации «Самарская траектория роста», муниципальные служащие, сотрудники предприятий, студенты, предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные жители.
Елена Лапушкина присоединилась к наведению порядка на бульваре по ул. Осипенко, который должны будут благоустроить в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».
"Перед тем как присоединиться к участникам субботника, я посетила ряд городских территорий и была приятно удивлена количеством людей, вышедших на улицы. В этом году весна в Самару пришла поздно, снег на газонах еще далеко не везде растаял, земля окончательно не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города", — сказала глава города.
Елена Лапушкина рассказала, что в ближайшее время пройдут переговоры с потенциальным инвестором реставрации сохранившихся ворот Никольского монастыря. Планируется, что архитектурный объект восстановят до ЧМ-2018.
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