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Выступление Лаврова на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Видеотрансляция
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Выступление Лаврова на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Видеотрансляция 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
ТАСС/ Ruptly
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета внешней и оборонной политики (СВОП).
26-я Ассамблея проходит под названием «Единство и борьба: Как развиваться в условиях противостояния XXI века».
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