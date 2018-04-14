Выступление Лаврова на заседании Совета по внешней и оборонной политике. Видеотрансляция

ТАСС / Ruptly Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета внешней и оборонной политики (СВОП). 26-я Ассамблея проходит под названием «Единство и борьба: Как развиваться в условиях противостояния XXI века».