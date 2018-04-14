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Вот это скряга: принц Чарльз носит одни туфли 47 лет
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Вот это скряга: принц Чарльз носит одни туфли 47 лет 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
А еще дорожит 50-летним пиджаком.
Оказывается, будущий король Великобритании все еще ходит в ботинках, приобретенных 47 лет назад, и носит пиджак, купленный в 1969 году. Но дело не только в экономии. Принц утверждает, что такое отношение к вещам может спасти нашу планету. Он также регулярно ставит заплатки на износившуюся одежду, которая служит ему верой и правдой.
Эти удивительные откровения были сделаны им во время королевского визита в Австралию, где он дал редкое интервью журналу Australian Financial Review Magazine. Чарльз приехал на Зеленый континент на открытие Игр Стран Содружества.
По словам принца, он убежденный приверженец теории, что одежду и обувь нужно носить, пока она совсем не износится в лоскуты. При этом получается, что раз в 25 лет его наряды оказываются на пике моды.
«Удивительно, как меняется мода. В целом мне претит мысль выбросить старую вещь, не попытавшись ее починить или найти ей другое применение. Сейчас я с радостью наблюдаю растущую тенденцию ухода от так называемого «выбрасывающего» общества и поворота к более «цикличной экономике», — заявил будущий монарх, цитирует издание.
Чарльз убежден, что поддержание жизни на планете зависит от утилизации и защиты таких природных ресурсов как шерсть и кожа.
По мнению принца, использовать синтетику вместо натуральных тканей — это все равно что «выплескивать воду вместе с младенцем». Поэтому он потратил значительную часть своей жизни на то, чтобы вернуть этого младенца, то есть напомнить людям о необходимости жить в гармонии с природой, а не губить ее.
Заодно Чарльз опроверг информацию, что он путешествует с личным сиденьем для унитаза. Этот факт в свое время был описан в новой биографии «Восставший принц: страсти и вызовы принца Чарльза» Тома Бауэра.
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