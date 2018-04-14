Основоположник финансовой науки в России: Иван Янжул

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика» Хотя в вузах второй половины XIX века экономика как специальность отсутствовала, Иван Янжул стал проводником новой науки. Широко известны его «Исследования о косвенных налогах» и работа «Английская свободная торговля». О судьбе одного из первых российских экономистов — в совместном проекте «Вести. Экономика» и журнала «Бюджет».

Иван Иванович Янжул (1846–1914 годы) приобрел достаточную известность среди современников и потомков за удивительно упорный научный труд на поприще экономических исследований. Его биография может интересна не только в свете истории образования (более 20 лет профессорства в Московском университете) или науки (два десятилетия академической судьбы). Янжул интереснейшим образом умел соединить научный и практический подход. Жизненность научных суждений в устах Янжула исправно вызывает интерес чиновников и сановников, промышленников и предпринимателей, ученых и студентов. Родился И. И. Янжул в 1846 году в семье черниговского дворянина. Учился в Благородном пансионе при Рязанской гимназии. Окончил юридический факультет Московского университета, с которым связал большую часть своей жизни. Стажировался в Лейпцигском, Гейдельбергском и Цюрихском университетах, а диссертацию писал в библиотеке Британского музея. Как шутливо вспоминал поэт Андрей Белый, отец которого профессор Московского университета Н. В. Бугаев был соседом и другом Янжула: «Христофор Христофорович Помпул в моем представлении целый день гнался в Лондоне за статистическими данными». Янжул был исключительно плодовит. При отсутствии специальности «экономика», он удовлетворял свои интересы в рамках финансового права на юридическом факультете университета. Им созданы такие труды, как «Исследование о косвенных налогах» (1874 год) и два тома «Английской свободной торговли» (периоды меркантильный и свободной торговли, изданные в 1876, 1882 годах). Оставил он след не только в науке, но и в мемуаристике, опубликовав захватывающие «Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864–1909 гг.» (переизданы в Москве в 2006 году).

Знание и практика И. Х. Озеров, ученик Янжула, ставший впоследствии известным финансистом, заметил, что «едва ли есть вопрос из прикладной политической экономии, который бы ни затронул Янжул в его многочисленных научных или публицистических трудах». Любознательность и желание применить знания на практике были характерными чертами Янжула, которые проявились еще в детстве. Достаточно привести несколько примеров. Гимназист IV класса Иван Янжул во время каникул в Москве посмотрел спектакль, в котором сыграл известный негритянский трагик Айра Фредерик Олдридж, прославившийся в роли Отелло. Замечательная игра вкупе с шекспировской пьесой произвели на мальчика неизгладимое впечатление. Янжул начал увлеченно изучать английский язык, стараясь запоминать по 50 слов в день. И дело не только в том, что английский стал любимым языком Янжула, а и в том, что сложившееся на основе отроческого увлечения англофильство предопределило особенности рецепции европейского права в России. В частности, Янжул в будущем будет проводить по нескольку месяцев в год в Британской библиотеке. И предложенная модель трудового законодательства в России будет иметь прототипом именно британскую модель. Будучи студентом, Янжул нуждался в средствах к существованию, поэтому в 1865–1866 годах стал учителем детей предводителя ржевского дворянства В. И. Кудрявцева. В часы досуга между уроками Янжул знакомился с «Политической экономией» Джона Стюарта Милля и «Социальной физикой» Адольфа Кетле. Янжул был вдохновлен новыми идеями. И он сразу же придумал, как эти идеи можно проверить на прочность данными приходских книг. Поиск закономерностей развития общественных явлений воплотился в статью «О незаконнорожденных (статистико-юридический очерк)» в «Московских университетских известиях». Уже в этой работе заметны добротность и глубина янжуловского подхода: изучались эволюция законодательства в отношении все большего уравнивания в правах законных и незаконнорожденных детей, статистические закономерности количества незаконнорожденных в зависимости от страны, положение подкидышей и статистическое распределение рождающихся по полам. Профессор Янжул был знаменит среди студентов именно своим практическим подходом даже к теоретическим вопросам. Всегда на лекции Янжул приносил новый, живой материал для рассмотрения — статистические публикации, периодические издания, новейшие исследования. Янжул первым организовывает в Московском университете семинарские занятия по финансовому праву. Суть занятий — привить студентам понимание предмета, а не только передать накопленные знания. В 1881 году по материалам его лекций была издана книга «Финансовое право. По лекциям ординарного профессора И. И. Янжула», ставшая одним из первых и самым популярным учебником финансов в конце XIX века.

Характерной чертой Янжула была его публичность. Он искренне полагал, что недостаточно изучить важный вопрос, необходимо обязательно донести суть вопроса и практические следствия до общества. Публичность Янжула не только сделала его известным среди читателей журналов и газет, но и ввела в деловые круги. Еще в студенческие годы Янжул помогал знакомым предпринимателям отстаивать свое мнение в региональной прессе. В том числе по этой причине сам Янжул не раз становился предметом обсуждения, а иногда — осуждения в газетных перепалках. Такая известность сделала Янжула «кандидатурой», его стали рассматривать как возможного чиновника в разных начинаниях. Молодого профессора Янжула пригласили стать первым в России окружным фабричным инспектором, а уже пожилого академика Янжула прочили в министры нового Министерства торговли и промышленности. В первый раз Янжул согласился, в последний раз — отказался. Фабричный инспектор — взгляд извне Предложение стать фабричным инспектором было неожиданностью для Янжула. 27 июня 1882 года в ресторане Промышленной выставки в Москве Е. Н. Андреев, технолог и видный деятель на педагогическом поприще, предложил Янжулу стать фабричным инспектором в Московском округе, включавшем шесть губерний (Московскую, Тверскую, Смоленскую, Тульскую, Рязанскую, Калужскую). Решение далось Янжулу нелегко — он много размышлял и переживал, прежде чем согласиться. Надо заметить, что жалование фабричного инспектора было выше заработка профессора Московского университета. Но не это стало основным аргументом. Главным было желание увидеть жизнь такой, какая она есть — какова она не в известных ему законах, а в еще неведомых цехах и бараках. Так же как Янжул обращался к метрическим книгам, вдохновленный Кетле, летом 1882 года, «взвесив по-франклиновски доводы pro и contra», он дал принципиальное согласие стать фабричным инспектором.

В Министерстве финансов, курировавшем создание фабричного инспектората, Янжул был известен по деятельности «Саблинской» комиссии, инициированной московским губернатором князем В. А. Долгоруковым «для осмотра фабрик и заводов в Москве». В первом выпуске «Трудов комиссии» Янжул опубликовал перевод английских фабричных законов с пояснениями, исследование об инспекторате в Швейцарии и Англии и об ответственности хозяев за несчастия с рабочими. Также Янжул выступил в 1882 году в «Отечественных записках» со статьей о труде малолетних и женщин. Печатными трудами он был известен многим, в том числе и министру финансов Н. Х. Бунге. Янжул с некоторым позерством вспоминал, что на первой личной встрече Бунге отметил: «Мне хорошо известны все Ваши труды по рабочему вопросу, и мы должны просить Вашего извинения, что, — как он выразился, — Вас несколько обобрали по этому предмету». По мнению Бунге, всегда чрезвычайно важен «в каждом новом учреждении первый состав служащих, который, так сказать, служит прецедентом и образцом для будущего». Первый призыв" фабричных инспекторов вышел поистине образцовым, но немногочисленным. И в этом деле Янжулу помогли научный подход и публичность. Он не просто изучал научную проблему, а пытался донести до общества мнение о пользе конкретного знания. В 1884 году Янжул представил на суд широкой публики первый опыт создания и публикации отчета о деятельности фабричной инспекции по надзору за малолетними — книгу «Фабричный быт Московской губернии». Отчет содержал сведения о малолетних, характеризовал общее положение рабочих и давал некоторые замечания о промышленности в целом. Особую ценность отчету придавали авторские отзывы и впечатления. Живость изложения, а часто и неприглядность картины фабричной жизни, изображенная Янжулом, впечатлила современников. «Фабричный быт» широко обсуждался в журнальной прессе. За свой труд Янжул был награжден золотой медалью Императорского географического общества. Впоследствии при создании программы отчетов на 1885 год главный фабричный инспектор Я. Т. Михайловский указывал на «Фабричный быт» Янжула «как на образец отчета», заложивший основы программы сбора промышленной статистики в России.

С выходом нового закона «О найме рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» (3 июня 1886 года) Янжул решил покинуть инспекторат и вернуться полностью к профессорским делам, так как посчитал, что добился максимума из возможного. Если для фабричной инспекции это было потерей, то для финансовой науки это было удачей. "Основные начала финансовой политики" Возвращение Янжула за профессорскую кафедру дало ему силы и время, чтобы завершить главный труд — «Основные начала финансовой политики. Учение о государственных доходах» (впервые опубликованы в 1893 году, переиздавались несколько раз, последний — в 2002 году). Книга открывалась параграфом о значении финансовой науки. По обыкновению, Янжул апеллировал к повседневной практике: «Кто из нас еще на школьной скамейке не слыхал что-нибудь о государственных финансах, о налогах, о займах, о государственных лотереях и т. п., вопросах, подлежащих рассмотрению науки, которая известна под именем ∎финансовой∎?» И продолжал: «Газеты, журналы, обыденные беседы переполнены различными фактами, различными толкованиями, выводами, рассуждениями по поводу указанных тем: можно сказать без преувеличения, что финансовое хозяйство или хозяйство государства, его доходы и расходы составляют подавляющий интерес нашего времени, который чуть ли не господствует, иногда к положительному вреду, над всеми остальными вопросами государственной и народной жизни».

Значение науки о финансах не столько в досужих спорах, а в том, что финансы в современном Янжулу обществе (в период бурной дореволюционной индустриализации!) оказываются важнейшим показателем состоятельности общей экономической политики. «Состоянием финансов в настоящее время измеряется самое могущество государств, — пишет Янжул, — не в солдатах их главная сила, а прежде всего в тех имущественных средствах, которыми они могут располагать в данную минуту; финансы являются мерилом благосостояния страны, мерилом цивилизации». Янжул подробно остановился на нуждах учета финансов, писал о значении статистики и подробнейшим образом изложил теорию и практику управления государственными имуществами и регалиями, описал сложности сбора и использования податей и налогов. Книга была снабжена темами и задачами для практических упражнений по финансовому праву. Систематическое изложение основ финансовой политики вызвало широкое признание труда Янжула, Академия наук наградила автора премией А. Грейга, избрав его в члены-корреспонденты. После выхода «Основных начал финансовой политики» Янжула стали причислять к сторонникам историко-этической школы, а иногда даже называли приверженцем государственного социализма. Вряд ли Янжула можно всерьез считать социалистом, но сторонником широкого вмешательства государства в экономическую жизнь он был. Если вспомнить о взглядах одного из лидеров историко-экономической школы Г. Шмоллера, полагавшего, что политическая экономия из «голого учения о рынке и обмене» должна превратиться в детальное описание фактического хозяйственного поведения, то Янжула можно видеть в числе сторонников такой точки зрения. Уместно вспомнить хотя бы статью Янжула «Экономическое значение честности (забытый фактор производства)». Книги о книгах Янжул был щедрым учителем. Он никогда не отказывал студентам в доступе к своей библиотеке (которую подарил Московскому университету). Книга, по его справедливому мнению, должна была жить, а значит, она должна была найти своего читателя. В 1883 году Янжул был одним из зачинателей идеи распространения образованности в самых широких кругах. Он стал разработчиком устава первой в Москве общедоступной бесплатной городской Библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева, которая существует и по сей день.

Любовь Янжула к книгам выразилась в идее, что распространять книжные знания нужно не только через библиотеки, но и через специальные научные указатели, советующие широкой публике достойные внимания научные труды. Руководствуясь древним принципом non multa, sed multum ("дело не в количестве, а в качестве"), Янжул стал составителем «Книги о книгах», то есть толкового указателя для выбора книг по важнейшим отраслям знаний для самостоятельного обучения. Но на этом он не остановился. Одним из важных проектов Янжула, получивших всероссийскую известность, стал так называемый «Расширенный университет» (по аналогии с английским опытом в Кембридже — University Extension). Суть проекта состояла в попытке оторваться от исключительно переписки с желающими получить знания заочно, по так называемым силлабусам (программам чтения для освоения разных дисциплин) и перейти к широкой практике публичных лекций. Знаменитыми стали публичные лекции Янжула «Великаны промышленности» и «Миллионы и что с ними делать?». К этой идее присоединились многие общественные деятели рубежа XIX–XX веков. Стали организовывать выезды известных столичных профессоров в губернские города. И хотя для такой практики существовали очевидные препятствия как финансовые, так и административные — успех, тем не менее, был большой.

В 1895 году Янжул был избран ординарным академиком по историко-филологическому отделению (политическая экономия и наука о финансах), вскоре после избрания переехал из Москвы в Санкт-Петербург, что предусматривалось правилами академии того времени. В Петербурге Янжул взялся за редактирование экономического и политического отделов в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, сам написал ряд статей по финансовым вопросам. И стал публиковать свое значительное мемуарное наследие. Постепенно здоровье Янжула ухудшалось, прогрессировала глухота, и он сильно переменился — превратился из «души кружка» в нелюдимого старика. Весной 1914 года Янжул с супругой отправился на лечение в Германию. Вскоре же после объявления войны от пережитых волнений скончался в Висбадене, где и похоронен. Судьба Янжула была сложной и интересной. За годы профессорского служения ему удалось из финансового права сделать полноценную финансовую науку, премудрости которой мы познаем до сих пор.