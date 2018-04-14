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Дворкович предложил расширить список проектов в рамках развития «Енисейской Сибири»
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Дворкович предложил расширить список проектов в рамках развития «Енисейской Сибири» 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на завершающей пленарной сессии Красноярского экономического форума, выступил с предложением дополнить список проектов в рамках развития «Енисейской Сибири».
Накануне в рамках форума прошло представление этих проектов в формате Road Show.
"Сам список проектов… должен быть дополнен теми проектами, которые очень важны — это региональная авиация, и агропромышленный кластер, и другие. «Алюминиевая долина», наверное, тоже. Было сказано и про выход к портам — конечно, это важно, продукцию надо экспортировать", — заметил вице-премьер.
"Енисейская Сибирь" — мегапроект по совместному развитию трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Был инициирован врио губернатора края Александром Уссом в прошлом году. В феврале 2018 года идею создания этой экономической зоны поддержал президент России Владимир Путин.
Свои проекты презентовали в рамках проекта представители "Норильского никеля", Алюминиевой ассоциации, компаний «Полюс», «ЭРА Групп», «Юнипро», Сибирской генерирующей компании и Тувинской энергетической промышленной корпорации.
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