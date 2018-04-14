Дворкович предложил расширить список проектов в рамках развития «Енисейской Сибири»

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Вице-премьер Аркадий Дворкович , выступая на завершающей пленарной сессии Красноярского экономического форума, выступил с предложением дополнить список проектов в рамках развития «Енисейской Сибири».

Накануне в рамках форума прошло представление этих проектов в формате Road Show.

"Сам список проектов… должен быть дополнен теми проектами, которые очень важны — это региональная авиация, и агропромышленный кластер, и другие. «Алюминиевая долина», наверное, тоже. Было сказано и про выход к портам — конечно, это важно, продукцию надо экспортировать", — заметил вице-премьер.