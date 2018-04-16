Расти, трава, до пояса: укладка газона на «Самара Арене» в 15 фото

В минувшие выходные случилось то, чего ждал весь большой коллектив команды, которая готовит Самару к матчам мундиаля. В областную столицу наконец-то доставили из Германии травяное покрытие для стадиона «Самара Арена». Рабочие тут же принялись укладывать газон на поле. И — сшивать.

Посмотрите, как преобразилась главная спортивная площадка города. Зеленый цвет ей явно к лицу.

Сюда два!

В рулоны траву свернули в Германии

Теперь нужно, чтобы трава прижилась

Специальные машины для укладки

Полоса за полосой — от кромки к кромке

Приятные глазу цвета: белый, зеленый, голубой, синий

А лишнее — подрежем