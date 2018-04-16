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Расти, трава, до пояса: укладка газона на «Самара Арене» в 15 фото
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Трамп планировал атаковать российские объекты
Трамп планировал атаковать российские объекты

Расти, трава, до пояса: укладка газона на «Самара Арене» в 15 фото 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В минувшие выходные случилось то, чего ждал весь большой коллектив команды, которая готовит Самару к матчам мундиаля. В областную столицу наконец-то доставили из Германии травяное покрытие для стадиона «Самара Арена». Рабочие тут же принялись укладывать газон на поле. И — сшивать.
Посмотрите, как преобразилась главная спортивная площадка города. Зеленый цвет ей явно к лицу.
Сюда два!
В рулоны траву свернули в Германии
Теперь нужно, чтобы трава прижилась
Специальные машины для укладки
Полоса за полосой — от кромки к кромке
Приятные глазу цвета: белый, зеленый, голубой, синий
А лишнее — подрежем
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 Ещё 6 источников 
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