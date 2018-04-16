На «Самара Арене» укладывают новый газон

Для того, чтобы он доехал в целости и сохранности, в фургонах поддерживали специальную влажность и температуру. В настоящее время гигантская швейная машина прошивает газон особыми нитями. Поддерживать газон в надлежащем состоянии будет система подогрева и полива. Газон будет готов к первому тестовому матчу на новой арене.