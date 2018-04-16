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На «Самара Арене» укладывают новый газон
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На «Самара Арене» укладывают новый газон 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Для того, чтобы он доехал в целости и сохранности, в фургонах поддерживали специальную влажность и температуру. В настоящее время гигантская швейная машина прошивает газон особыми нитями. Поддерживать газон в надлежащем состоянии будет система подогрева и полива. Газон будет готов к первому тестовому матчу на новой арене.
Напомним, что стадион «Самара Арена» в этом году примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, котрый пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе здесь сыграют Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля), сообщает официальный сайт «КС».
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