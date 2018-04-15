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На «Самара Арене» газон уложили на половине поля
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На «Самара Арене» газон уложили на половине поля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 15 апреля, специалисты продолжили укладку газона на стадионе «Самара Арена». Практически половина уже готова.
— «Самара Арена» сегодня выглядит так! Уложено 40% поля, — сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Газон состоит из мятлика и райграса
Процесс укладки газона стартовал накануне, 14 апреля, и займет около четырех дней. Ещё десять уйдет на «прошивку травы» полиэтиленовыми нитками с помощью специальной электромашины.
Поддерживать «спортивную форму» живого зелёного организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок. Общая протяженность тёплых труб достигает 37 километров, что сравнимо с расстоянием от Самары до аэропорта Курумоч.
Сдать стадион в эксплуатацию планируют в конце апреля. Уже 28 числа здесь должен пройти первый тестовый матч. Газон испытают на прочность футболисты самарского клуба «Крылья Советов».
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