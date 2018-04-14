Россия готовит ответ на удары по Сирии, заявил Джабаров

Он считает, что ударами по Сирии американская власть и лично президент Трамп попытались «сохранить лицо».

Трампу что-то надо было делать — сначала Ким Чен Ын отучил его просто молоть языком, и сейчас американцы решились на удары. Впрочем, они действовали по принципу как бы не попасть на те территории и объекты, где находятся российские военные. И вообще где есть российское присутствие», — подчеркнул законодатель « Парламентской газете ».

Он сравнил поведение Белого дома в Сирии с эпизодом из романа известного французского писателя Ги Де Мопассана «Милый друг». Речь идёт о том эпизоде, когда двое героев вышли на дуэль и стреляли в небо, однако в газетах стали писать, что они стреляли друг в друга.

«Мы не можем дать стопроцентной гарантии, что эти действия не приведут к большим военным последствиям. США и их союзникам надо было «отстреляться». Думаю, в ближайшие часы мы увидим заявление России по факту агрессии в отношении суверенного государства Сирии со стороны США и союзников», — считает Владимир Джабаров.