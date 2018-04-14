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Россия готовит ответ на удары по Сирии, заявил Джабаров
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Россия готовит ответ на удары по Сирии, заявил Джабаров 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Удары США по Сирии наносились по принципу «как бы не попасть по российским военным», но на акт агрессии против суверенного государства Россия ответит заявлением, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он считает, что ударами по Сирии американская власть и лично президент Трамп попытались «сохранить лицо».
«Трампу что-то надо было делать — сначала Ким Чен Ын отучил его просто молоть языком, и сейчас американцы решились на удары. Впрочем, они действовали по принципу как бы не попасть на те территории и объекты, где находятся российские военные. И вообще где есть российское присутствие», — подчеркнул законодатель «Парламентской газете».
Он сравнил поведение Белого дома в Сирии с эпизодом из романа известного французского писателя Ги Де Мопассана «Милый друг». Речь идёт о том эпизоде, когда двое героев вышли на дуэль и стреляли в небо, однако в газетах стали писать, что они стреляли друг в друга.
«Мы не можем дать стопроцентной гарантии, что эти действия не приведут к большим военным последствиям. США и их союзникам надо было «отстреляться». Думаю, в ближайшие часы мы увидим заявление России по факту агрессии в отношении суверенного государства Сирии со стороны США и союзников», — считает Владимир Джабаров.
Утром 14 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести точечные удары по территории Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.
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