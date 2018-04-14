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Почему протестанты отрицают святых
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Почему протестанты отрицают святых 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Протестантизм наряду с католицизмом и православием представляет одно из самых распространённых направлений в христианстве. Протестантами сейчас обыкновенно принято называть довольно неоднородное множество различных деноминаций и союзов, возникших в разное время и имеющих существенные отличия друг от друга.
Но классический протестантизм зародился в Европе в XVI веке в результате Реформации — движения, участники которого отрицали институты и многие доктрины Римско-католической церкви как искажающие апостольский и евангельский дух христианства. Они считали, что католицизм «засорил» подлинное христианство схоластикой, избыточным богословствованием и обрядностью.
Протестантизм утвердил несколько тезисов, которые стали основополагающими для дальнейшего развития движения. Например, протестанты считают Библию и Евангелие единственным источником откровения о Боге и руководством к жизни, не признавая Предание.
Также, в отличие от католиков, протестанты считают, что спастись можно исключительно верой в Христа, а «заслужить» спасение добрыми делами невозможно, так как это всегда милость и дар от Бога. Хотя важность добродетели не отрицается, но не в качестве «умилостивления» Бога.
Также протестанты отрицают священноначалие, так как полагают, что Христос — первый и единственный посредник между Богом и людьми. Потому и поклонение, и почитание подобает только Христу. У протестантов нет чина канонизации святых, так как согласно их учению, святость — это не удел избранных, а всех, кто истинно уверовал во Христа. Потому нет в протестантизме и почитания святых, хотя в классических протестантских церквях, таких как англиканство и лютеранство, существуют следы этой традиции — например, дни памяти общехристианских подвижников древности, некоторых лидеров Реформации.
И, несмотря на отсутствие официальной комиссии по канонизации, свои праведники (или «герои веры») у протестантов, конечно, тоже есть, однако они не молятся никому из этих людей и не поклоняются им, ссылаясь при этом на Ветхий завет, где содержится запрет обращаться с молитвами к умершим, и на Евангелие, где Христос заповедает ученикам всего лишь одну молитву — «Отче наш», обращённую к Богу.
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