Эксперт: Красноярску требуются новый «зеленый каркас» и развитие транспорта

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Красноярску нужен новый так называемый зеленый каркас, так как здесь низкая площадь насаждений, кроме того, городу необходимо решить транспортную проблему. Об этом заявил в субботу вице-президент ООО «Центр экономики инфраструктуры» Павел Чистяков на пленарном заседании в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Красноярску нужен новый зеленый каркас, здесь одна из низких площадей зеленых насаждений. Территориальные ресурсы города показывают, что этим можно заняться", — сказал Чистяков.

Он также отметил, что в городе существует проблема транспортного сообщения, которая заключается в том, что требуется много времени, чтобы попасть из одной части города в другую, а также большие автомобильные пробки. В тоже время у города есть внутренние резервы для создания «автомобильных проколов» и развития рельсового транспорта.

Чистяков представляет «Центр экономики инфраструктуры» — консалтинговую компанию, которая оказывает услуги федеральным и региональным органам исполнительной власти, крупным инфраструктурным, финансовым и девелоперским корпорациям. ЦЭИ занимался выполнением работ для Минэкономразвития Минтранса , Минрегиона, ОАО «РЖД» Сбербанка и ряда крупных коммерческих структур. В частности, принимал участие в разработке ряда госпрограмм, в экономическом обосновании крупнейших инвестиционных проектов России

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.