В Самаре в этом сезоне будет увеличена площадь городских цветников

В 2018 году сотрудниками МП г «Спецремстройзеленхоз» в рамках муниципальной программы «Цветущий город» планируется высадить цветы на площади свыше 36 тысяч кв. м, что на 20% больше, чем в прошлом году, сообщает администрация Самары

Работы по высадке цветов начнутся в мае, как только позволят погодные условия, а закончить планируется в первых числах июня.

Также ещё больше будет размещено устройств для мобильного и вертикального озеленения — около тысячи вазонов и кашпо с цветами. Увеличение составит 18%.

Чтобы Самара расцвела уже в начале июня, в теплицах муниципального предприятия к подготовке рассады приступили еще осенью, засеяв первые семена в ноябре. Сорок наименований разнообразных цветов подготовлены сотрудниками предприятия. Это сальвия, тагетис, множество видов петунии, ипомеи, катарантус, бегония и др. Предпочтение отдается не только визуально эффектным сортам. При выборе растений обязательно учитывают их выносливость, т.е. способность тех или иных видов приживаться и выживать в самарских климатических условиях. Важно и то, что предназначенные для озеленения сорта цветут не только в летний период, но и осенью, вплоть до ноября.

Всего в этом сезоне более одного миллиона 200 тысяч корней цветущих растений высадят в самарских парках, скверах, а также на газонах и в кашпо на специальных стойках вдоль дорог.

Новые цветущие газоны украсят сквер им. Эльдара Рязанова , Волжский проспект, улицы Молодогвардейскую, Полевую и другие. Новые цветочные композиции появятся в Кировском, Советском и Промышленном районах, например, напротив кондитерской фабрики на проспекте Кирова, в сквере «Родничок надежды» в Советском районе, на ул. Промышленности в районе домов №№ 141-153.

В этом году количество топиарных фигур на каркасной основе увеличится до 60 штук (в 2017 году было 40 штук). Часть из них будет на футбольную тематику, часть — на патриотическую. В числе новых скульптур — «Бабочка на шаре», «Летящий мяч», «Мяч на волнах», «Самара в сердце», «Матрешка» и другие.

Посадочный материал в теплицах заготавливается с учетом резерва — на случай, если понадобится восстановить озеленение. Однако специалисты обращаются к жителям с просьбой не выкапывать для своих личных нужд кустарники и цветы, не топтать газоны и бережно относиться ко всем объектам благоустройства.