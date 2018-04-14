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На территории ХМАО и ЯНАО зимники закроют на днях
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На территории ХМАО и ЯНАО зимники закроют на днях 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
16 апреля, в связи с повышением температуры окружающей среды, планируется закрытие всех региональных зимников на территории ХМАО.
Поэтому будет прекращено движение на участке «Азовы — Теги» зимника «Лабытнанги —Мужи — Азовы — Теги» (в границах ЯНАО).
Получить оперативную информацию о состоянии зимних автодорог можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Актуальная информация о состоянии ледовой переправы и зимников регионального значения, допустимом тоннаже и режиме работы — на интерактивной карте: карты.янао.рф/eks/zimnik.
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